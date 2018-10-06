Erdoğan: Bunu En Az 800 Teröristle Ödeyecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

''8 şehidimiz oldu, 8 şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum.. Ama biz şuna inanıyoruz ki bu topraklar şehit kanlarıyla yoğrulmuştur. Ve biz buralara onlar sayesinde geldik. 8 şehidimiz mi var, o teröristler bilsinler ki bunu en az 800 teröristle ödeyecekler. Şu anda her yerde kaçacak delik arıyorlar ve kaçmaya devam edecekler. O deliklerde inlerine gire gire bunları bitireceğiz. Kandil'de, Sincar'da bitireceğiz. Durmadan onlar kaçacak biz kovalayacağız. Bu milletin huzurunu, refahını yok etmeye bunların gücü asla yetmeyecektir.'' ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER

''Hadi terör örgütlerinin ve Türkiye düşmanlarının hezeyanlarını anladık, bunu biliyoruz, Son yıllarda tüm terör örgütlerinin başını öyle ezdik ki ne yapsalar yeridir. "Ülkemizin yaşadığı sıkıntılara adeta ateşin üzerine benzinle gider gibi yaklaşan anamuhalefet partisine ve onun başındaki malum zata ne diyeceğiz? Biz bu zatın iftiralarını yüzüne vurmaktan, eline tutuşturulan kağıt parçalarının belge değil paçavra olduğunu anlatmaktan yorulduk. Kendisini başbakanlığımız ve cumhurbaşkanlığımız döneminde belki bin kez rezil kepaze ettik. Ama bu zat aynı iftira vagonuna binmekten vazgeçmedi. Türkiye'de ne kadar terörist, ne kadar provokatör, ne kadar şaibeli tip varsa hepsi bu zat tarafından grup konuşmalarında baş tacı ediliyor, övülüyor, destekleniyor. Ankara’dan İstanbul’a yürüyüşte koluna kimlerin giridğini baktığımızda mesele tüm açıklığıyla ortaya çıkıyor. Teröristlerle el ele kol kola yürüyebiliyor. Son grup konuşmasında önce Kudüs meselesine girdi, sonra hızını alamayıp Erdoğan BM’de Filistinle ilgili tek söz etmedi diyor. Ben buna nasıl cevap vermeyeyim. Biliyorum buna benim milletim inanmaz. Filistin denince akla AK Parti gelir, Gazze denince akla AK Parti gelir. Biz BM'de Filistin'i de Kudüs'ü de anlattık. Biz bunları İstanbul'da da anlatıp, onu BM Genel Kurulu'na getiren biz değil miyiz? Sen hangi bulutlarda dolaşıyorsun? Senin bu işlerde en ufak bir emeğin var mı? Kudüs'ün Filistin'in acısını hissettikleri için değil, bize yüklenmek için bu konuyu gündeme getirdiler. Ama orada da çuvalladılar.'' şeklinde konuştu.

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