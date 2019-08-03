Erdoğan: Bu kiliseyi İstanbul için zenginlik olarak görüyorum

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süryani kilisesinin temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından şunlar öne çıktı:

- Kilisenin inşaatı Süryani cemaatinin cömert katkılarıyla kısa sürede tamamlanacak. 'Ne kadar zamanda bitirirsiniz' dedim, 1.5 senede bitiririz' dediler. Biraz ilave ettim, '2 senede bitirmeniz lazım' dedim. İnşallah açılışında da birlikte oluruz. Bu kiliseyi İstanbul için zenginlik olarak görüyorum.

- Tüm terör örgütlerinin ve onları maşa olarak kullananların asıl hedefi ortak vatanımızdır. Bizim zihnimizde ayrımcılığa yer olmamıştır ve olmayacaktır.