Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 31°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99679
ALTIN
257.481
DOLAR
5.5481
STERLIN
6.7498
EURO
6.1647
Adalet Bakanlığı KPSS'siz 5 Bin Ara Bulucu Alıyor!
Sigara Fiyatlarına Zam Geldi! İşte Güncel Fiyatlar
Kuzey Kıbrıs'ta yeni asgari ücret belli oldu
Haberler kötü! Yüzde 15 zamlanan doğalgaza yeni zam gözüktü
Lise Mezunu 2500 Polis Alımına Kimler Başvurabilir?

Erdoğan: Bu kiliseyi İstanbul için zenginlik olarak görüyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süryani kilisesinin temel atma töreninde konuştu ve "Bu kiliseyi İstanbul için zenginlik olarak görüyorum" dedi. Erdoğan, zihinlerinde ayrımcılığa yer olmadığını ve olmayacağını kaydetti.

Erdoğan: Bu kiliseyi İstanbul için zenginlik olarak görüyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süryani kilisesinin temel atma töreninde konuştu ve "Bu kiliseyi İstanbul için zenginlik olarak görüyorum" dedi. Erdoğan, zihinlerinde ayrımcılığa yer olmadığını ve olmayacağını kaydetti.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:31
Erdoğan: Bu kiliseyi İstanbul için zenginlik olarak görüyorum

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süryani kilisesinin temel atma töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından şunlar öne çıktı:

- Kilisenin inşaatı Süryani cemaatinin cömert katkılarıyla kısa sürede tamamlanacak. 'Ne kadar zamanda bitirirsiniz' dedim, 1.5 senede bitiririz' dediler. Biraz ilave ettim, '2 senede bitirmeniz lazım' dedim. İnşallah açılışında da birlikte oluruz. Bu kiliseyi İstanbul için zenginlik olarak görüyorum.

- Tüm terör örgütlerinin ve onları maşa olarak kullananların asıl hedefi ortak vatanımızdır. Bizim zihnimizde ayrımcılığa yer olmamıştır ve olmayacaktır. 

Anahtar Kelimeler:
erdoğan bu kiliseyi istanbul zenginlik olarak görüyorum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dilipak: ''Bizim yamyamlar fişleniyor''
Dilipak: ''Bizim yamyamlar fişleniyor''
Düzce'de MHP’li milletvekili sel nedeniyle suyun kirlenmediğini kanıtlamak için denize girdi
Düzce'de MHP’li milletvekili sel nedeniyle suyun kirlenmediğini kanıtlamak için denize girdi
Akşener 'İYİ Parti 2 yılda 4 kurultay yaptı' eleştirisine yanıt verdi: Tanıştırayım bunun adı demokrasi
Akşener 'İYİ Parti 2 yılda 4 kurultay yaptı' eleştirisine yanıt verdi: Tanıştırayım bunun adı demokrasi

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim