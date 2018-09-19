Erdoğan: Biz de Kriz Falan Yok!..

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satır başları:



"Kimi eşlerini, kimi babalarını, kardeşlerini kaybeden vatandaşlarıma milletin evinden saygılarımı iletiyorum. Her gazimiz, her şehidimiz milletimizin ortak değeridir. Bu millet topyekün gazi bir millettir. Bu topraklarda boşluk yok, her tarafta şehitlerimizin gazilerimizin kanları vardır. Biz Alparslan’la başladık, Osman Gazi ile yürüdük ve Gazi Mustafa Kemal’le cumhuriyeti inşa ettik. Şimdi ihya dönemini yaşıyoruz. İşte bu ihya dönemini hep beraber sürdüreceğiz.



Kriz falan sakın ha bunlara aldanmayın. Bunların hepsi manipülasyon. Bizde kriz falan yok. Evelallah güçlenerek geleceğe yürüyoruz. AVM’lerde şurada burada manipülasyon yapanlara aldanmayın. Bundan sonra bu ülkede dolarla avroyla şunla bunla kira-mira yok. Bundan sonra bu ülkede Türk lirası geçerli.Türk Lirasıyla yaşayacağız. Aksi takdirde bunun bedelini öderler. Burası Türkiye, burası Amerika değil. Dolayısıyla burada Türk lirasının hükmü vardır. Türk lirasıyla beraber mağazanı kiraya verirsin, alış verişini de Türk Lirasıyla yaparsın. Zaruretler ayrıdır.

Teröristlerin hain saldırıları karşısında vakur bir duruş sergileyen halkımız hain örgütlerin emeline ulaşmasına izin vermemiştir. Son örneğini 15 Temmuz’da yaşadık. Sadece telefondan size haydi meydanlara dedik, milyonlar meydanlara döküldü. Ne olacak diye düşünmediler, sadece vatan dediler. Meydanlarda F-16’lara karşı, tanklara toplara karşı ellerinde hiçbir silahı yoktu. Benim vatandaşımın elinde sadece bayrak vardı. Benim milletim şunu biliyordu, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. 16 saatte bu millet o FETÖ denilen alçak terör örgütüne karşı zaferle kucaklaştı. Bu millet bu destanı Çanakkale’de de yazdı.

Kaynaklar; Hürriyet

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