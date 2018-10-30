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Erdoğan: Benim Dedem de Donarak Şehit Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tunceli'de donarak şehit olan askerlerimiz ile ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim dedem de Sarıkamış'ta tüfeğine sarılı olarak ve donarak şehit oldu. Şehadetin içinde donarak şehadete yürümek de var.'' ifadelerini kullandı.

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Erdoğan: Benim Dedem de Donarak Şehit Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tunceli'de donarak şehit olan askerlerimiz ile ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim dedem de Sarıkamış'ta tüfeğine sarılı olarak ve donarak şehit oldu. Şehadetin içinde donarak şehadete yürümek de var.'' ifadelerini kullandı.

30 Ekim 2018 Salı 12:23
Erdoğan: Benim Dedem de Donarak Şehit Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tunceli'de donarak şehit olan askerlerimiz ile ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim dedem de Sarıkamış'ta tüfeğine sarılı olarak ve donarak şehit oldu. Şehadetin içinde donarak şehadete yürümek de var.'' ifadelerini kullandı.

Ak Parti Grup toplantısında konuşan Recep Tayyip Erdoğan günler sonra ilk kez Tunceli'de donarak şehadet şerbetini içen iki askerimiz hakkında açıklamalarda bulundu.

İki askerimiz ile ilgili CHP Genel Başkanı'nın açıklamalarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan '' Bay Kemal! Sen şehadetten ne anlarsın?'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasında Tunceli'de donarak hayatını kaybeden askerlere de değindi. "İki askerimizin donarak ölmesinin hesabının verilmesi lazım. O askerlerin elbiseleri yok muydu? Niçin düşünmediler. Bir şehidimizin babasıyla görüştüm. Kendisine mezarlıklar müdürü haber veriyor. Düşünebiliyor musunuz?" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Bak benim dedem de Sarıkamış'ta donarak şehit oldu. Kurşunla şehit olmak da var, donarak olmak da. Bize elbise falan filan bunu anlatma" tepkisini gösterdi.

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Son Güncelleme: 30.10.2018 13:54
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erdoğan benim dedem donarak şehit oldu
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Kadın 1 saat önce

Şaka gbi o zaman imkanmı vardı o zaman bunu nasık kıyaslarız suan imkan var ama gereken yapılmıyor

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Adanalı 1 saat önce

Bahsettigi olay 100 yıl önce gerçekleşmis. Demekki Dünya devi diye anlattiginiz Türkiye. 16 senedir iktidarlığınızda dahil Kendi Askerine Termal elbise yapacak kadar GELISMEMIS. Lafa gelince tank top uçak yaptık dersiniz.. Şehadete saygımız tamam eyvAllah. Ama basarısızlıklarınıza DIN'i karıştırmayın.

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Sayın Cumhurbaşkanım 49 dakika önce

Allah yazdıysa ölüm her türlü gelir ama çıkıp Vali açıklama yapıyor. Helikopter inemedi hava el verişli değildi. Bu sizce kabul edilebilir bir açıklamamı. Yazık günah ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR.

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