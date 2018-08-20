Erdoğan: Bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye ekonomik yaptırım kararı sonrası dolar ve eurodaki yükseliş ile ilgili "Ekonomimize yönelik saldırının doğrudan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik saldırılardan hiçbir farkı yoktur" açıklaması yaptı.