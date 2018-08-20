Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Erdoğan: Bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye ekonomik yaptırım kararı sonrası dolar ve eurodaki yükseliş ile ilgili "Ekonomimize yönelik saldırının doğrudan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik saldırılardan hiçbir farkı yoktur" açıklaması yaptı.

banner396

Erdoğan: Bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye ekonomik yaptırım kararı sonrası dolar ve eurodaki yükseliş ile ilgili "Ekonomimize yönelik saldırının doğrudan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik saldırılardan hiçbir farkı yoktur" açıklaması yaptı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 10:58
Erdoğan: Bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye ekonomik yaptırım kararı sonrası dolar ve eurodaki yükseliş ile ilgili "Ekonomimize yönelik saldırının doğrudan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik saldırılardan hiçbir farkı yoktur" açıklaması yaptı.
 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların Kurban bayramını kutlamak amacıyla görüntülü bir açıklama yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarının devamında, "Binbir hileyle, tuzakla çökertemedikleri Türkiye'yi döviz kuruyla pes ettireceklerini sananlar, yanıldıklarını pek yakında göreceklerdir" ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
erdoğan bayrağımıza saldırıdan farkı yok
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKP'nin 2. Adamı : Abdullah Gül Haindir
AKP'nin 2. Adamı : Abdullah Gül Haindir
Muharrem İnce özür diledi
Muharrem İnce özür diledi
Banyo yapan kadınları videoya çeken sapık yakalandı!
Banyo yapan kadınları videoya çeken sapık yakalandı!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim