Erdoğan: Bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye ekonomik yaptırım kararı sonrası dolar ve eurodaki yükseliş ile ilgili "Ekonomimize yönelik saldırının doğrudan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik saldırılardan hiçbir farkı yoktur" açıklaması yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların Kurban bayramını kutlamak amacıyla görüntülü bir açıklama yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarının devamında, "Binbir hileyle, tuzakla çökertemedikleri Türkiye'yi döviz kuruyla pes ettireceklerini sananlar, yanıldıklarını pek yakında göreceklerdir" ifadelerini kullandı.
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