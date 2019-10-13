Erdoğan Barış Pınarı Harekatı Toplam Şehit Sayısını Açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı İletişim Stratejisi Çalıştayı'nda Suriye'nin kuzeyinde yürütülen ve bugün beşinci güne giren operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Az önce Şansölye Merkel ile de biraz uzun süren bir konuşmamız oldu" diyen Erdoğan, "Önceliğimiz bu meseleyi bölgede bulunan müttefiklerimizle birlikte gerçekleştirmek, onlarla birlikte bunu çözmekten yana oldu" ifadelerini kullandı.

Rasulayn şehir merkezi ve 4 köyün kontrol altına alındığını bildiren Erdoğan, "Şu ana kadar Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Gaziantep illerimizdeki yerleşim yerlerine yönelik 652 havan ve roket saldırısı olmuştur" diye konuştu.

Harekatta en büyük desteğin Suriye Kürtlerinden alındığını söyleyen Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Şu anda Rasulayn şehir merkezi ve 4 köy kontrol altına alınmıştır. Güvenli bölge haritasına uygun şekilde 30-35 kilometrelik bir derinliğe kadar ineceğiz.

TSK kara ve hava unsurlarıyla operasyonu başarılı şekilde yürütüyor. Suriye Milli Ordusu da kahramanca bir mücadele ile başarı sergiliyor.

Teröristlerin karşımızda dayanamayacağını biliyoruz. Önemli olan en az kayıpla, en az acıyla bu süreci tamamlamak.

Şu anda Rasulayn şehir merkezi ve 4 köy kontrol altına alınmıştır.

Şu ana kadar Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Gaziantep illerimizdeki yerleşim yerlerine yönelik 652 havan ve roket saldırısı olmuştur.

Sınır şehirlerimize yapılan saldırılarda önemli bir bölümü çocuk olmak üzere 18 vatandaşımız şehit oldu, 147 vatandaşımız da yaralandı. Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 490 oldu. Bunun 440'ı öldürülmüş olanlar, bunların 26'sı yaralı ve 254 tane teslim alınan var.

Harekat alanında 2 askerimiz ile 16 Suriye Milli Ordusu mensubu şehit oldu.

Sosyal medyada ülkemiz aleyhinde propaganda yapan 129 kişi gözaltına alındı 589 kişiye de idari işlem yapıldı.

'EN BÜYÜK DESTEĞİ SURİYE KÜRTELRİNDEN ALIYORUZ'