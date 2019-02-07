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Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesinin detayları ortaya çıkıyor. Cumhur İttifakı'nda 49 il bir kez daha masaya yatırılacak. Yerelde ittifakın genişlemesi yönünde fikir birliğine varıldı.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesinin detayları ortaya çıkıyor. Cumhur İttifakı'nda 49 il bir kez daha masaya yatırılacak. Yerelde ittifakın genişlemesi yönünde fikir birliğine varıldı.

07 Şubat 2019 Perşembe 20:15
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesinin detayları ortaya çıkıyor. Cumhur İttifakı'nda 49 il bir kez daha masaya yatırılacak. Yerelde ittifakın genişlemesi yönünde fikir birliğine varıldı.
 

CNN TÜRK kanalından muhabir Ünal Kaya, Bahçeli Erdoğan görüşmesinin ayrıntılarını canlı yayında paylaştı.

Kaya, şu bilgileri aktardı:

Geriye kalan 49 ilde de ittifak için bir çalışma başlatılması kararı alındı. Ancak bu 49 ilin 49'unda da ittifak olacağı anlamına gelmiyor. Belirli kriterlere göre eleme yapılacak. Buna göre ittifak genişletilecek.

Bu çalışmayı AK Partili Mehmet Özhaseki ile MHP'li Sadir Durmaz yönetecek. Aday listelerinin YSK'ya son teslim tarihi olan 19 Şubat'a kadar bu çalışma bitirilecek ve ittifakın genişletilmesine yönelik iki isim ter dökecek.

İTTİFAKIN ÖNCELİK VERİLECEĞİ ŞEHİRLER

Birinci başlıklardan birisi kayyum belediyeleri. HDP'nin kazandığı ve sonra kayyuma devredilen Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt, Ağrı, Bitlis, Tunceli iki partiden bu iki isim ele alacak ve ittifak yapılıp yapılamayacağına bakacaklar.

Aynı zamanda CHP ve İYİ Parti'nin yaptığı ittifak da vardı. Büyükşehirler haricinde 27 ilde ittifak kararı almışlardı. Osmaniye'yi düştüğümüzde iki partinin de 26 ildeki ittifak da iki ismin gündeminde olacak. Buralarda da ittifak için zemin yoklanacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 07.02.2019 21:29
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