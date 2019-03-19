Erdoğan, atama bekleyenleri özel sektöre yönlendirdi!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı televizyon programında gündeme dair konuları değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında yaptığı açıklamalarda Mansur Yavaş hakkında açılan soruşturma hakkında konuştu. Erdoğan, Yavaş hakkında açılan sahte senet soruşturması ile ilgili "Bu konuyla ilgili olarak bu belgelerin ortaya çıkması ve yargının Sayın Yavaş'la ilgili verdiği karar, bunlar kenara konulacak bir şey değil ve bu seçime böyle girebilse dahi, seçimden sonra çünkü bunun dokunulmazlığı yok, bunlar milletin önüne geldiği zaman burada çok ciddi bir bedeli kendisi ödeyeceği gibi maalesef tabii Ankaralı hemşehrilerimize de ödetme durumuna düşüyor. Yani burada çok dikkatli olmak gerekiyor."

Ankara'da iki adayın yarıştığını, bunlardan birinin Mansur Yavaş diğerinin ise Mehmet Özhaseki olduğunu anımsatan Erdoğan, "Şimdi bunları benim partilim olduğu için söylemiyorum. Bir gerçeği söylememiz lazım. futbol takımı tutar gibi siyasi parti tutmamak gerekir. Kaldı ki bu zat, zaten yuvarlanıyor. Kökeni itibarıyla MHPli. Geldi, CHP'den girdi, iki kez girdi ve kaybetti. Mehmet Özhaseki ise 5 kez Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. Yaklaşık 25 yıl Kayseri'yi yönetti ve Kayseri'yi nereden aldı, nereye getirdi. Bu, çok önemli." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burda yaptığı konuşmalarda kendisine yöneltilen işsizlik hakkında ki sorularada cevap verdi.

Erdoğan; bir öğrencinin "İşsizlik her ülkede sorun. Devlet kurumlarına girme konusunda ne diyeceksiniz bizlere?" sorusu üzerine, "Devlet kurumlarına girme noktasında yol tek: KPSS... Kamu Personel Seçme Sınavı'na gireceksin, bütün maharetini orada ortaya koyacaksın. Kazandığın takdirde zaten devlete girersin." ifadelerini kullandı.

"Devlet kendine güvenmeyenlerin gittiği bir kapı olmamalı"

İş denilince yalnızca devlet kapısının algılanmaması gerektiğini belirten Erdoğan, kendisinin de yıllarca özel sektörde çalıştığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Devlette çalışırken çok cüzi bir para alıyordum ama özel sektöre geçtim, 4 katını aldım. Bu noktada bizim toplumumuzda şöyle bir sıkıntı var, 'Devlete girersem, kimse beni atamaz.' havası var. 'Devlete kapağı atma.' diye bir laf var ya, bunun olmaması lazım. Ben kendime güveniyor muyum? Güveniyorum. Niye ben özel sektöre gitmeyeyim? 12 bin 500 lira alıyordum, 50 bin lira maaşla başladım. Kendini ispat. Bunu yapacaksın. Bunu yaptığın zaman kazancının da bir zevki olur. Kendini özel sektörde de ispat et. Dolayısıyla devlet kendine inanmayanların, güvenmeyenlerin gittiği bir kapı olmamalı. Niye ben özel sektöre gitmeyeyim? Eğer hakikaten başarılıysan özel sektörde bugün çok daha iyi paraları veren yerler var, oralara gitmek lazım. Çekinmemek lazım. Devlette de zaten KPSS ile tutturdun mu puanı... Devlet zaten sizden daha iyisini bulacak değil ya, puanı tutturanı devlet rahatlıkla alıyor ve alır. Ben Bay Kemal gibi konuşmam ama açık konuşurum, açık sözlüyüm. Devlet her üniversiteyi bitireni bir işe yerleştirmez. Bu Amerika'sında da böyledir, Batı'sında da böyledir. Onlarda da girersiniz imtihanı kazanabilirseniz sizi yerleştirir. Kazanamıyorsanız o zaman siz kendinize alternatifler meydana getirmeye çalışacaksınız. Bu iş böyledir. Kaliteli olanı da bulduğu zaman özel sektör de devlet de onları peşinden kovalar."

Erdoğan, kendisine başvuran başarılı gençleri yurt dışına da millet, devlet adına gönderdiğini belirtti. "Devleti şirket gibi yönetme" gibi bir tabiri de kullandığını aktaran Erdoğan, "Devlette bir mantık var, affınıza sığınıyorum, 'Devletin malı deniz, yemeyen domuz.' Yıllarca böyle devletin malına baktılar ama biz böyle bakamayız. Biz, devletin bir defa kuruşunu çok dikkatle harcayan bir iktidar olmaya mecburuz. Bunu yakaladığımız anda da bizi kimse yakalayamaz." diye konuştu.