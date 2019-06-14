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Erdoğan: Astsubaylar General Olabilecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Tacikistan'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan: Astsubaylar General Olabilecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Tacikistan'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

14 Haziran 2019 Cuma 19:13
Erdoğan: Astsubaylar General Olabilecek!

​Erdoğan, yeni askerlik sistemine ilişkin soruyu da şöyle yanıtladı:

"Terörle mücadelede en ufak bir tereddütümüz yok. Birileri konuşuyor. Şu anda bu ülkede bizim bir silahlı kuvvetlerimiz var. Güvenlik zaafı bu yasada olur gibi ifadeler kullananlar var. Bu yasayla ilgili çalışma yaklaşık 1.5-2 yıla varan bir çalışmadır. Talep bize çok daha eski gelen bir taleptir. Başarılı bir astsubay eğer başarabiliyorsa generalliğe kadar çıkabilecek. Bundan önce böyle bir şey yoktu. İsteyen kalabiliyor. Sayılar azalıyor halimiz ne olacak. Sürekli olarak bir hücre tazelenmesi olacak. Sürekli her ay askere alma diye bir durum söz konusu olacak. Sayıda azalma diye bir şey söz konusu değil. KKTC'de de askerimizin azalması söz konusu değil. Bedellide 30 bin lira fazla oldu deniyor, el insaf."

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan astsubaylar general olabilecek
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