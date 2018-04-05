Erdoğan: "Arkamdan İş Çeviriyorlar"

Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'dan flaş eleştiriler geldi. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ekonomi yönetimine açıktan yaptığı eleştirileri, AK Parti’nin son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında da devam ettirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı talimatlarının uygulanmadığı, bazı çalışmaların yarıda bırakıldığını görünce partililere sitem etti. Cumhurbaşkanının bu eleştirilerini ve tepkisini Başbakan Binali Yıldırım yumuşatmaya çalıştı. Özellikle faizlerin düşürülmemesiyle ilgili görüşlerini yinelediği belirtilen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın bu konuda uzun süreden beri yaptığı uyarıların dikkate alınmadığını söyledi.

BU NASIL TEK ADAMLIK, ARKAMDAN İŞ ÇEVİRİYORLAR

Daha önce yapılan toplantıları da hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yurtdışına gitmeden önce faizlerle ilgili bir toplantı yaptık. Düşürülmesinden bahsettik. Nurettin Canikli ve Nihat Zeybekci de oradaydı. Sonra ben yurtdışındayken, Merkez Bankası faiz artırdı. Böyle bir şey olabilir mi? Bağımsızmış... İyi de onların aldığı kararın bedelini biz ödüyoruz. Bir de tek adamlık derler, bu nasıl tek adamlıksa, karar alıyoruz uygulamıyorlar. Benim arkamdan iş çevirdiler. Ekonomi konusunda bazı arkadaşlarımızın açıklamaları çok yanlış. Ekonomik göstergelere bakıyorsunuz en az 50 gösterge olumlu yönde gelişiyor, ama onlar sıkıntılı olan bir iki başlık üzerine konuşuyorlar. Bu büyük terbiyesizlik. Ben sürekli faizlerin aşağı çekilmesi konusunda uyarıyorum. Toplantılarda tamam diyorlar, ama aksi yönde faiz düzenlemesi yapıyorlar. Böyle saygısızlık olur mu?”

BAŞBAKAN YUMUŞATTI

Başbakan Binali Yıldırım, “Ekonomiyle ilgili tüm gösterge ve öneriler kendi aramızda yapılan toplantılarda her yönüyle değerlendiriliyor” diyerek, araya girince Cumhurbaşkanı Erdoğan şu cevabı verdi: “Sadece kendi aramızdaki toplantılarda değil ki, çıkıp kamuoyu önünde de paylaşıyorlar. Görmedik mi geçen gün yapılan toplantılardaki konuşmaları”

Erdoğan, ilk kez MYK toplantısında ekonomi yönetimi için bu kadar sert değerlendirmeler yaparken, isim kullanmadı.

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