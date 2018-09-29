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Erdoğan Almanca konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in, onuruna verdiği yemekte yaptığı konuşmada, sözlerini Almanca kelimelerle noktaladı.

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Erdoğan Almanca konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in, onuruna verdiği yemekte yaptığı konuşmada, sözlerini Almanca kelimelerle noktaladı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 10:01
Erdoğan Almanca konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in, onuruna verdiği yemekte bir konuşma yaptı. Konuşmasını noktalarken “Her şeyin yenisi, dostun ise eskisi makbuldür” atasözüne atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'den Almanya'ya yapılan bu tarihi devlet ziyaretinin köklü Türk Alman dostluğunu daha da perçinlemesini temenni ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman devlet adamı Bismarck'ın sözü olan ”Türklerin ve Almanların bir birilerine sevgileri hiç bir zaman sarsılmayacak kadar köklüdür(Die Liebe der Türken und Deutschen zueinander ist so alt, dass sie niemals zerbrechen wird)” ifadelerini hem Türkçe hem de Almanca olarak okudu.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu jesti davetliler tarafından büyük alkış aldı. Erdoğan alkışlardan sonra kürsüden inerken “bir kaç dakikalık almanca bu kadar” diyerek gülümsedi ve salondakileri de gülümsetti.

Kaynaklar; Sözcü

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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erdoğan almanca konuştu
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