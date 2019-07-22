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Erdoğan, Akşener'e bakanlık mı teklif etti ? İYİ Parti'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Türkiye İttifakı'' kapsamında CHP ve İYİ Parti'ye bakanlık teklif ettiği ve ilk görüşmenin Meral Akşener ile Bülent Arınç arasında gerçekleştiği iddiasına İYİ Parti'den yanıt geldi.

Erdoğan, Akşener'e bakanlık mı teklif etti ? İYİ Parti'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Türkiye İttifakı'' kapsamında CHP ve İYİ Parti'ye bakanlık teklif ettiği ve ilk görüşmenin Meral Akşener ile Bülent Arınç arasında gerçekleştiği iddiasına İYİ Parti'den yanıt geldi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 08:44
Erdoğan, Akşener'e bakanlık mı teklif etti ? İYİ Parti'den açıklama

AK Parti'nin 31 Mart'ta 3 büyük şehirde seçimleri kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefete "Türkiye İttifakı" çağrısında bulunmuştu.

Ankara kulislerinde "Türkiye İttifakı" için ilk adımların atıldığı, Erdoğan'ın muhalefet ile görüşmesi için Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ı görevlendirdiği iddiaları dolaşıyordu. Erdoğan'ın Arınç aracılığıyla yaptığı 2 bakanlık teklifini İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in geri çevirdiği, benzer teklifin CHP'ye de götürüleceği öne sürülüyordu.

"MEMLEKET GİZLİ KAPAKLI YÖNETİLMİYOR"
Yeniçağ'dan Ümit Karadağ'ın Arınç ile Akşener'in görüşme gerçekleştirdiği iddialarıyla ilgili İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu şöyle yanıt verdi: "Gizli kapaklı görüşülecek bir konu değil. AK Parti'nin konu hakkında iradesi varsa, gelirler böyle bir şey düşünüyoruz, biz de ona göre cümle kurarız. Genel Başkanımız da açıklama yapar, istişare ederiz. Memleket gizli kapaklı yönetilmiyor, açık yönetiliyor. Dün Genel Başkanımız ile birlikteydik, böyle bir şey söz konusu değil."

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