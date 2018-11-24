erdoğan akp nin adaylarını açıklıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısında konuşuyor. Erdoğan AKP'nin adaylarını açıklamaya başladı.

Erdoğan, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye Cumhur İttifakı'na olan bağlılığını bugün bir kez daha beyan ettiği için teşekkür ediyorum." dedi.

Açıklanan adaylar şöyle; (Adaylar açıklanmaya devam ediyor)

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra AK Parti belediye başkan adaylarını açıkladı.

İşte AK Parti'nin belediye başkan adayları:

Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılıç Amasya Belediye Başkan Adayı Cafer Özdemir Antalya Belediye Başkan Adayı Menderes Türel Ardahan Belediye Başkan AdayıYunus Baydar Artvin Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocatepe Bartın Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz Batman Belediye Başkan Adayı Murat Güneştekin Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt Bursa Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş Denizli Belediye Başkan Adayı Osman Zolan Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Cumali Atila Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerefoğulları Erzurum Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim (Vali Yardımcısı) Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Erkoç (Mevcut Başkan) Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal (Eski Milletvekili) Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş (Mevcut Başkan) Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç (Melikgazi Belediye Başkanı) Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı Kırıklareli Belediye Başkan Adayı Burak Süzülmüş Kilis Belediye Başkan Adayı Mehmet Abdi Bulut Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın (Bilecik Valisi) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan (BattalGazi Belediye Başkanı) Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler Rize Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir Sinop Belediye Başkan Aayı Ali Çöpçü Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan AdayıZeynel Abidin Beyazgül Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEstan Özcan

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