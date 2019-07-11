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Erdoğan AK Partili vekillere seslendi: Ben yalnız değilim, biz hep beraberiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün milletvekillerinin “Sizi yalnızlaştırmaya çalışıyorlar” yorumlarına, “Ben yalnız değilim, biz hep beraberiz. Bugüne kadar pek çok parti kuran oldu. Şimdi sorsam isimlerini hatırlamazsınız” karşılığını verdi.

Erdoğan AK Partili vekillere seslendi: Ben yalnız değilim, biz hep beraberiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün milletvekillerinin “Sizi yalnızlaştırmaya çalışıyorlar” yorumlarına, “Ben yalnız değilim, biz hep beraberiz. Bugüne kadar pek çok parti kuran oldu. Şimdi sorsam isimlerini hatırlamazsınız” karşılığını verdi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 09:36
Erdoğan AK Partili vekillere seslendi: Ben yalnız değilim, biz hep beraberiz

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile yaptığı basına kapalı toplantıda, 26 ilden 79 milletvekilinin sorunlarını dinledi, not aldı.

Edinilen bilgiye göre milletvekilleri, yeni parti kurulacağı ve AK Parti’den yeni partiye geçişler olacağı iddialarını gündeme getirerek Erdoğan’a, “Sizi yalnızlaştırmaya çalışıyorlar” dediler.

Erdoğan ise yalnız olmadığını, bunun yanlış bir algı olduğunu söyledi.

AK Parti’nin güçlü bir parti olduğunu belirten Erdoğan, “Ben yalnız değilim, biz hep beraberiz. Bugüne kadar pek çok parti kuran oldu. Şimdi sorsam isimlerini hatırlamazsınız. Parti kuranların başarısız olduğunu da gördük. Biz yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Toplantıda bazı milletvekilleri Erdoğan’a “Siyasete sizinle başladık, sizinle bitiririz. Sizin yanınızdayız” dedi. Bazı milletvekilleri de “Siz ümmetin liderisiniz. Liderimiz sizsiniz, başka arayışımız olamaz” ifadesini kullandı.

‘BAKANLARI UYARACAĞIM’

Milletvekilleri, Meclis’in güçsüzleştirildiği algısı olduğunu ve milletvekilleri olarak bakanlara ulaşamadıklarını da ifade ettiler. Bir milletvekili, ilinde yarım kalan projeleri anlatarak bürokrasiye takıldıklarından yakındı.

Erdoğan ise bunun üzerine gerekli talimatları ilgili bakanlara vereceğini belirtti. Erdoğan, özelikle vatandaşların sorun ve taleplerinin önemine dikkat çekerek, bakanlara gereken uyarıyı yapacağını söyledi.

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