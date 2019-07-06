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Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarıyla buluştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki AK Partili belediye başkanlarıyla buluşması sona erdi.

Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarıyla buluştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki AK Partili belediye başkanlarıyla buluşması sona erdi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 22:50
Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarıyla buluştu

Erdoğan, Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ve 3,5 saat süren milletvekilleriyle toplantının ardından, İstanbul'daki AK Partili ilçe belediye başkanlarıyla buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü. 

Toplantıya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı. 

Toplantının ardından il başkanlığından ayrılan Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti. 

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erdoğan ak partili belediye başkanlarıyla buluştu
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