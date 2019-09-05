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Erdoğan Ak Parti'ye Üye Olan Kişi Sayısını Açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada "Şu an itibarıyla partimizin 10 milyonun üzerinde üyesi var. Böyle büyük bir üye kaydına mensup bir başka parti söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Erdoğan Ak Parti'ye Üye Olan Kişi Sayısını Açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada "Şu an itibarıyla partimizin 10 milyonun üzerinde üyesi var. Böyle büyük bir üye kaydına mensup bir başka parti söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:31
Erdoğan Ak Parti'ye Üye Olan Kişi Sayısını Açıkladı!

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Şu an itibarıyla partimizin 10 milyonun üzerinde üyesi var. Böyle büyük bir üye kaydına mensup bir başka parti söz konusu değil.

- Üye listelerimizi güncelliyor, ölümler ve diğer sebeplerle kayıtları düşenleri belirliyoruz. Üye sayımızda, yüzde 95'ten fazlası vefatlardan kaynaklanan yaklaşık 290 bin kişilik bir eksilme olduğunu gördük.

- CHP ve ortakları içine sindirse de sindirmese de artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş yoktur.

- Bunlar mandacı. Bunlar Cudi'deki kahramanların önünü kesmeye çalışıyorlar.

- (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Tüm eksiklikleri belirledik, çözüm yollarını ortaya koyduk. Sonuçları yakında milletimizle paylaşacağız.

- Milletin safında yer almak varken, artık diyet borçlarından mı, siyaset hırslarından mı, basiretsizliklerinden mi bilmiyoruz, CHP ekibi hep milli irade düşmanlarıyla yol yürümeyi tercih etti, bugün de aynı tavırlarını sürdürüyorlar.

- Cumhurbaşkanlığı sistemi, darbelerle daralan siyasi alanı genişletmiştir.

- Üstesinden geldiğimiz her mesele, ülkemizin önünde yeni bir pencere açıyor.

- Terörle mücadelede ihtiyaç duyduğumuz insansız hava araçlarını, güdümlü mühimmatları, gözetleme ve işaretleme sistemlerini bizden esirgeyenler, bugün ürettiğimiz ürünleri şaşkınlıkla takip ediyor.

- Doğu Akdeniz'de artık kendimize ait 2 sondaj gemimiz, 2 adet sismik araştırma gemimiz var.

- Önümüze çıkan her engel, kendi teknolojimizi geliştirmemizle anlamsız hale gelecek.

- Ülkemize yönelik yaptırım tehditleri bizi korkutmaz, geri adım attırmaz, tam tersine sadece yürüdüğümüz yoldaki kararlılığımızı perçinler.

- (Doğu Akdeniz) Kimse burada bizim hakkımız olan konulardan bizi mahrum etmeye kalkamaz. Haklarımızın sonuna kadar savunucusu olacağız.

- Biz ensar olmaya talip olduk. Varil bombalarından kaçanlara kapı açtık.

- Destek verecekseniz verin, kapıları açmak zorunda kalırız.

- İdlib'deki gelişmeler yeni bir sığınmacı tehlikesini ortaya çıkardı.

- Eylül'ün son haftasona kadar güvenli bölgeyi fiilen başlatmakta kararlıyız.

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