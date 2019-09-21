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Erdoğan aday göstereceği ismi açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti öncesi havalimanında konuşuyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "BM Genel Kurul Başkanlığına Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday göstereceğiz. Volkan Bozkır'ın BM Genel Kurul Başkanlığı görevini layıkıyla yürüteceğine inanıyorum." dedi.

Erdoğan aday göstereceği ismi açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti öncesi havalimanında konuşuyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "BM Genel Kurul Başkanlığına Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday göstereceğiz. Volkan Bozkır'ın BM Genel Kurul Başkanlığı görevini layıkıyla yürüteceğine inanıyorum." dedi.

21 Eylül 2019 Cumartesi 14:48
Erdoğan aday göstereceği ismi açıkladı!

Dünya liderleriyle ikili görüşmelerim olacak. Görüşmelerin ilk gününde 24 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Hitabımda BM'nin gündeminde olan barış ve güvenlikle ilgili temel meselelerle ilgili görüşlerimizi dile getireceğiz.

BM Genel Kurul Başkanlığına Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday göstereceğiz. Volkan Bozkır'ın BM Genel Kurul Başkanlığı görevini layıkıyla yürüteceğine inanıyorum.

VOLKAN BOZKIR KİMDİR? BÜYÜKELÇİ VOLKAN BOZKIR NERELİDİR?

Ankara - 1950, Fethi, Sevgi.

Büyükelçi, Diplomat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Dışişleri Bakanlığında Stuttgart Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu, Bağdat Büyükelçiliği Başkâtibi, OECD Daimi Temsilciliği Müsteşarı, New York Başkonsolosu, Bükreş Büyükelçisi ve AB nezdinde T.C. Daimi Temsilciliği görevlerinde bulundu. Başbakanlık Dışişleri Danışmanlığı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Dışişleri Başdanışmanlığı, AB Genel Sekreter Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı AB'den Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı ve AB Genel Sekreterliği görevlerini yürüttü. Romanya Ulusal Liyakat Madalyası ve İtalya Liyakat Nişanı hamilidir.

24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Dışişleri Komisyonu Başkanlığı ve 62. Hükûmette Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci görevlerini üstlendi. 64. Hükûmette yeniden AB Bakanı ve Başmüzakereci olarak görevlendirildi.

Dışişleri Komisyonu Başkanıdır.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilen Bozkır, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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