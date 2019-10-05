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Erdoğan açıkladı! Yeni nafaka düzenlemesi geliyor.

AK Parti'nin Kızılcahamam'da gerçekleştirdiği 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yoksulluk Nafakası'na değindi. Erdoğan, nafaka ile ilgili tartışmaları sona erdirmeye yönelik düzenlemenin ikinci pakette yer aldığını ve icra yoluyla çocukların ana-babaya teslimi sona ereceğini ifade etti.

Erdoğan açıkladı! Yeni nafaka düzenlemesi geliyor.

AK Parti'nin Kızılcahamam'da gerçekleştirdiği 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yoksulluk Nafakası'na değindi. Erdoğan, nafaka ile ilgili tartışmaları sona erdirmeye yönelik düzenlemenin ikinci pakette yer aldığını ve icra yoluyla çocukların ana-babaya teslimi sona ereceğini ifade etti.

05 Ekim 2019 Cumartesi 21:03
Erdoğan açıkladı! Yeni nafaka düzenlemesi geliyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada uzun zamandır gündemi meşgul eden konulardan bir olan nafaka konusuna da önemli mesajlar verdi. Erdoğan, '' Yoksulluk nafakası ile ilgili tartışmaları sona erdirmeye yönelik düzenleme de ikinci pakette yer alacak başlıklardan biri. İcra yoluyla çocukların anne-babaya teslimi sona erecek'' dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

''NAFAKA DÜZENLEMESİ YAPILACAK''
Yeni yasama döneminde Meclis'ten en önemli beklentilerimizden biri yargı paketini yasalaştırması. Taahhütlerimiz doğrultusunda hazırlanan ilk paket tüm siyasi partilerin değerlendirilmesine sunulmuştur. Böyle önemli bir konunun en kısa sürede uzlaşmayla Meclis'ten geçmesidir. İkinci paketin hazırlıkları yapılıyor. Bu kapsamda idarelerin taraf olduğu bazı uyuşmazlıklar için zorunlu sulh yolu için müstakil bir düzenleme öngörülüyor. Denetimli serbestlik süresi yeniden belirleniyor. Yoksulluk nafakası ile ilgili tartışmaları sona erdirmeye yönelik düzenleme de ikinci pakette yer alacak başlıklardan biri. İcra yoluyla çocukların anne-babaya teslimi sona erecek.

''KONUTTA İNFAZIN KAPSAMI GENİŞLİYOR''
Mevcut sistem kadınların 6 ayın altında kalan cezalarının evde infazına imkan tanıyordu. Bu süre 2 yıla çıkarılıyor. 2 yılın altında ceza alan bir kadın hükümlünün cezasının infazı evinde elektronik takip sistemi ile yapılabilecek. Yine eski sistemde 70 yaş üzerindekilerin 1 yılın altında kalan cezalarının evde infazına imam tanınıyordu. Bu süre şimdi 3 yıla çıkarılıyor. 75 yaş ve üzerindekiler için ise 3 yıl olan süre ise 5 yıla çıkarılıyor.

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erdoğan açıkladı yeni nafaka düzenlemesi geliyor
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