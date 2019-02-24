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Erdoğan Açıkladı! Yeni Askerlik Sistemi Seçimden Sonraya Kaldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Yeni askerlik sistemi ile ilgili sorulan soruya da cevap veren Erdoğan, yeni askerlik sistemini bekleyenleri üzen bir haber verdi.

Erdoğan Açıkladı! Yeni Askerlik Sistemi Seçimden Sonraya Kaldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Yeni askerlik sistemi ile ilgili sorulan soruya da cevap veren Erdoğan, yeni askerlik sistemini bekleyenleri üzen bir haber verdi.

24 Şubat 2019 Pazar 10:04
Erdoğan Açıkladı! Yeni Askerlik Sistemi Seçimden Sonraya Kaldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Yeni askerlik sistemi ile ilgili sorulan soruya da cevap veren Erdoğan, yeni askerlik sistemini bekleyenleri üzen bir haber verdi.

"Yeni askerlik sistemi ne zaman hayata geçecek?" sorusuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yakın, yakın. Şu anda tarih vermeyeyim de... Bir defa seçim sonrasına kalır çünkü şu anda Savunma Bakanımız yurt dışında. O da gelecek... Önümüzde Meclis Başkanlığı seçimi var..." cevabını verdi.

Erdoğan, Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgiliyse "Yarın saat herhalde 17.00 gibi biter diye düşünüyoruz. Sayın Bahçeli zaten bu noktada açıklamasını sağ olsun yaptılar. Biz de arkadaşlarımızla gerekli çalışmalarımızı yaptık. Nasıl ki MHP milletvekillerinin parlamentoda olması çağrısını Sayın Bahçeli ifade ettiyse, biz de tabii aynı şekilde bütün milletvekillerimizin eksiksiz Meclis'te olmasını özellikle istiyoruz. Bir an önce seçimi bitirip, seçimden sonra yeni meclis başkanımız inşallah görevine başlamış olur." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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