Erdoğan ABD'ye Gidiyor: Trump'la Görüşecek mi?

Erdoğan açıklamalarından satır başları şöyle:

'CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ AKABİNDE İLK YURTDIŞI ZİYARETİMİZ ALMANYA'YA OLACAK'

— Suriye krizinin 7 yılı aşkın süre geçti. Hiçbir ülke Türkiye kadar sorumluluk almadı. Bizim kadar bedel ödemedi. "Şu an Suriye'nin geleceği için en büyük sorun, Fırat'ın doğusunda kimi müttefiklerimizin himayesinde büyüyen terör bataklığıdır.

— BM Genel Kurulu konuşmamda insani krizlere dikkati çekerek, vicdanları derinden yaralayan bu sorunlara çözüm bulunması için çağrıda bulunacağım.

— Ahvaz'daki saldırı nedeniyle tüm İran halkının başı sağolsun.Şu anda tabii içeriğinde neler var, neler yok bunu henüz bilemiyoruz ama dün akşam itibarıyla 29 kişinin öldüğü, yaralıların sayısının ise çok çok fazla olduğu, böyle bir durumla bölgedeki hassasiyetler daha da artıyor.

— New York'ta BM Genel Sekreteri'nin yanı sıra çok sayıda devlet başkanı ile görüşeceğiz. Türkiye'deki ABD'li yatırımcılarla görüştük. Şimdi de ABD'de yönetim kurulu başkanları ve CEO'larla, ABD'deki Türk ve Müslüman toplumunun temsilcileri ile görüşeceğiz.

— Almanya Cumhurbaşkanı'nın davetiyle 27-29 Eylül'de Almanya'yı ziyaret edeceğiz. Bu bir devlet ziyareti olacak. Bu aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi akabinde yurtdışına yapacağımız ilk ziyaret olacak. Almanya Başbakanı Angela Merkel'le de görüşeceğim. Ziyaretin son günü Köln'deki DİTİB Camisi'nin açılışını yapacağız.

— Avrupa'da artış gösteren yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığını da görüşeceğiz. Sayın Merkel'in de ırkçı eylemler karşısında durduğunu biliyoruz. PKK ve FETÖ gibi örgütlere karşı daha etkin mücadele beklentimizi paylaşacağım.

'ŞU ANDA HERHANGİ BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL'

— (ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme) ABD tarafından talep gelirse değerlendiririz. Şu anda herhangi bir şey söz konusu değil.

'SUÇ DEVLETE KARŞI İŞLENİYORSA AF YETKİSİ OLABİLİR'

— (MHP'nin af tasarısı) Konuyla ilgili olarak biz bazı açıklamaları duyduk fakat bu konudaki temel ilkemiz şudur; bunu daha önce de malum açıkladım, devlete karşı işleniyorsa (suç) devletin af yetkisi olabilir fakat şahıslara karşı işleniyorsa bunun af yetkisi devlette değildir. Af teklifi Meclis'e gelsin üzerinde çalışılır, atılacak adım varsa atılır.

İDLİB MUTABAKATI

— Düne kadar Rusya'dan gelen bir heyet bizim buradaki heyetlerimizle görüşme yaptılar. Bu görüşmelerin neticesinde detay çalışmalar üzerinde de duruldu. Bizim orada 10 maddelik metin üzerinde çalışmaları arkadaşlarımız detaylandırdılar. Bölgenin barışı için bu adımı atacağız. 3.5 milyon insanın yaşadığı İdlib'de siviller burayı nasıl terk edecekler, terk edecekleri zaman gidecekleri tek yer Türkiye… Biz zaten 3.5 milyon insana ev sahipliği yapıyoruz. Böyle büyük bir mülteci akınını Türkiye'nin üstlenmesi kolay değil. Anlaşmanın sağlanmış olması bizi de bölgeyi de rahatlatmış oldu.

'CUMHUR İTTİFAKI KONUSUNDAKİ HASSASİYETİMİZİ BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE DE KORURUZ'

— Şu anda seçimlere uzun bir zaman var. Bu zaman içerisinde biz liderler olarak görüşme noktasında her zaman buna açığız. Sayın MHP Genel Başkanı'nın (Devlet Bahçeli) ifade ettiği gibi bizden de genel başkan vekilini görevlendirdim. Genel başkan vekilim ve genel başkan yardımcım bu işe hazır. Onlar görüşmeleri kendi aralarında başlatacaklar. Muhteva nedir bilinmesi lazım. AK Parti olarak şu anda hedefimiz tüm belediyelerde seçime girmek üzere hazırlığımızı sürdürmekteyiz. Cumhur İttifakı noktasındaki hassasiyetimiz ne ise bundan sonraki süreçte de hassasiyetimizi koruruz. Bunun devamının da ülkenin geleceği açısından faydalı olduğuna inanıyoruz.

'3. HAVALİMANI İNŞALLAH 29 EKİM'DE AÇILACAK'

— (3. Havalimanı'nın açılış tarihinin ertelendiği iddiaları) Hayır öyle bir şey yok. Dün oradaydım. 29 Ekim'de inşallah açılışını yapacağız. Bir anda malum Atatürk Havalimanı devreden çıkmayacak. Bir geçiş süreci var. 3. Havalimanı burayla müşterek olarak bu süreci işletecek. 29 Ekim oranın açılış tarihidir.

Kaynaklar; Sputnik - Hürriyet - Haber 7

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