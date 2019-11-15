Erdoğan'a Güveniyor musunuz? ve 'Bu Pazar Seçim Olsa Kime Oy Verirsiniz?' Anket Sonuçları Açıklandı!

ORC araştırma şirketi 'Kasım 2019 Gündem Araştırması' sonuçlarını açıkladı.

Araştırma şirketi , Gelecekten ümitlimisiniz? , Terör örgütlerini etkisiz hale getirmek ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen harekat ve operasyonları destekliyor musunuz? Yargıya güveniyor musunuz?, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a güveniyor musunuz? Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz? şeklinde soruları sordu.

Bu araştırma 06-09 Eylül 2019 tarihleri arasında 38 İl’de toplam

3620 kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.

Araştırma şirketinin sorularına verilen yanıtların istatistiki sonuçları şu şekilde: