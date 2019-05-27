Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 22°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
86577
ALTIN
250.494
DOLAR
6.0515
STERLIN
7.6914
EURO
6.7756

''Erdoğan'a gizli ordu yetkisi''

Gazeteci yazar Can Ataklı, "Erdoğan'a tuhaf bir yetki veriliyor. Yasada ne olduğu tam olarak tanımlanmayan “sahalarda” özel olarak görevlendirilecek gönüllüler olacak." dedi.

''Erdoğan'a gizli ordu yetkisi''

Gazeteci yazar Can Ataklı, "Erdoğan'a tuhaf bir yetki veriliyor. Yasada ne olduğu tam olarak tanımlanmayan “sahalarda” özel olarak görevlendirilecek gönüllüler olacak." dedi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 10:46
''Erdoğan'a gizli ordu yetkisi''

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Erdoğan'ın yasayla bir tür “gizli ordu” kurmak istediğini belirtti.

Can Ataklı, bugünkü "İki füze sistemi arasındaki fark" başlıklı yazısında, yeni askerlik sistemini değerlendirerek, "Benim tahminim, bir takım gizli operasyonlar için direkt saraya bağlı gizli bir ordunun kurulduğudur." iddiasında bulundu.

"Demek ki Erdoğan, yasayla bir tür “gizli ordu” kurmak istiyor." diyen Can Ataklı yazısını şu ifadelerle sürdürdü:

Bunlar öyle gönüllüler olacaklar ki, hiç bilmediğimiz operasyonları bizzat Erdoğan'ın emriyle gönüllü olarak yapacaklar ve zaten birer asker gibi çalıştıkları için de askerlikten muaf tutulacaklar.
Tabii bir “adam kayırma” olarak da düşünebiliriz.
Erdoğan'ın “Bu benim için gönüllü bir iş yaptı. Bu nedenle artık askerlik yapmasına gerek yok” diyeceği kişilerin hem ne yaptıklarını bilemeyeceğiz hem de askerlik yapmamalarına göz yummak zorunda kalacağız.
Ama bana kalırsa, bu çok ahlak dışı olacağı için benim tahminim, bir takım gizli operasyonlar için direkt saraya bağlı gizli bir ordunun kurulduğudur.
Bu ordunun kime karşı ne gibi operasyonlara katılacağı ve sonuçlarından kimin sorumlu olacağını ise şu anda öğrenmemiz galiba pek mümkün değil.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
erdoğan a gizli ordu yetkisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagehan Alçı: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun Dersim katliamına dair vizyonu tamamen aynı
Nagehan Alçı: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun Dersim katliamına dair vizyonu tamamen aynı
İstanbul'da Hangi Adayın Kaç Puan Önde Olduğu Açıklandı!
İstanbul'da Hangi Adayın Kaç Puan Önde Olduğu Açıklandı!
"Burdur Devlet Hastanesi Sağlık çalışanları mağdur!"
"Burdur Devlet Hastanesi Sağlık çalışanları mağdur!"

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim