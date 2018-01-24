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Erdoğan'a Gazilik Unvanı Verilmesine Akşener'den Flaş Sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Gazilik unvanı verilmesi ile ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den son dakika açıklaması geldi.

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Erdoğan'a Gazilik Unvanı Verilmesine Akşener'den Flaş Sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Gazilik unvanı verilmesi ile ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den son dakika açıklaması geldi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 17:15
Erdoğan'a Gazilik Unvanı Verilmesine Akşener'den Flaş Sözler

Kadın Dernekleri Federasyonu ve 14 kadın derneğinin yöneticilerini kabul eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündeme ilişkin önemli konulara değindi.

"Kadın konusunda çalışma yapan insanlar olarak sizlerden tavsiyelerinizi almak ve yaptığınız çalışmalardan haberdar olmak için sizleri buraya davet ettik. Bu bir siyasi parti toplantısı değildir. Keşke diğer siyasi partilerde sizleri davet etseler ve kadınlar konusunda bazı şeyleri öğrenebilseler" diyerek toplantıda konuşan Akşener, Afrin Harekatına da değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Afrin Operasyonu yapılmadan önceki süreçte hataları yanlışları uyarı niteliğinde paylaştık. Bugün itibariyle ordumuz, Mehmetçiğimiz bizim gibi kadınların doğurduğu çocuklar orada mücadele ediyor. An itibariyle elbette ki ordumuzun yanındayız. Burada bir sorun yok. Ama bugünü getiren şartlar konusunda da hükümetin bir öz eleştiri yapması gerektiğine inanıyoruz. Suriye meselesine şahıslar üzerinden bir bakış açısıyla Ortadoğu'nun bataklığına çekilen bir Türkiye var. Türkiye'nin bu hale getirilmesinden sorumlu bir iktidar var. Diğer yandan Suriye'nin toprak bütünlüğünü kabul ederek oradayız biz. Resmi ağızlardan yapılan açıklamaya göre ‘işgal etmeyeceğiz, döneceğiz’ deniyor. Dolayısıyla derhal Esad yönetimi ile bir yandan kavgalı görüntü verip, aşağıdan diplomasi yapmanın doğru olmadığına, açıktan bir müzakere başlatılması gerektiğine inanıyoruz."

Gazilik Unvanı Hakkında

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gazilik unvanı verilmesi konusunda kendisine yöneltilen soruya şu cevabı verdi:

"Uzun yıllar şehit ve gazi ailelerine yönelik vakıf yönettim. Gazilik er meydanında oluşan bir şeydir. Eğer kanunla gazilik çıkarırsak, Sayın Erdoğan'ın özelinden ayırarak söylüyorum, o zaman kanunla da şehitlik makamı verilir. Bunların değersizleştirilmesini doğru bulmuyoruz. İktidarın bir an evvel dış politikayı iç politika malzemesi yapmasının önüne geçmemiz gerekiyor. Sağduyulu, akıllı, Türkiye'nin çıkarlarını düşünen bir mantığa geri gelinmesi gerekiyor. Çünkü şu andan itibaren artık yapılan işler ciddi işlerdir. Buna uyulması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin, monşerler, diye küçümsedikleri o dış politika birikimine, bakış açısına tez el elden dönmesi gerekiyor. Bunun anlamı da etrafımızdaki ateş çemberini söndürmekten geçiyor."

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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Meral AkşenerGazilik UnvanıIyi Parti
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