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Erdoğan'a EYT Cevabı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT'ye dair açıklamasının ardından Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı'ndan Erdoğan'a cevap geldi.

Erdoğan'a EYT Cevabı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT'ye dair açıklamasının ardından Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı'ndan Erdoğan'a cevap geldi.

18 Kasım 2019 Pazartesi 12:05
Erdoğan'a EYT Cevabı!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ı (EYT) üzüecek bir açıklamada bulunmuştu.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar’la ilgili konuşan Erdoğan, “Tutturmuşlar erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Arkadaşlarıma söylüyorum; beni bu yola asla teşvik etmeyin. Seçim kaybetsek de yokum” ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A CEVAP VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT'ye dair açıklaması sonrası Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı'ndan Erdoğan'a cevap niteliğinde bir açıklama geldi. 

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklamada bulundu.

EYT'nin kazanılmış bir anayasal hak olduğunu belirten Özüpak, "EYT; kazanılmış anayasal haktır. Anayasal hakkımızın iadesini istiyoruz. Söylemler bizi davamızdan vazgeçiremez, vazgeçmeyiz. Son sözü EYT söyleyecek." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
erdoğan a eyt cevabı
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