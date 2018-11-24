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Erdoğan 40 İlin Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısında konuşuyor. Erdoğan AKP'nin adaylarını açıklamaya başladı.

Erdoğan 40 İlin Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısında konuşuyor. Erdoğan AKP'nin adaylarını açıklamaya başladı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 14:55
Erdoğan 40 İlin Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısında konuşuyor. Erdoğan AKP'nin adaylarını açıklamaya başladı.

Erdoğan, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye Cumhur İttifakı'na olan bağlılığını bugün bir kez daha beyan ettiği için teşekkür ediyorum." dedi.

Açıklanan adaylar şöyle; (Adaylar açıklanmaya devam ediyor)

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra AK Parti belediye başkan adaylarını açıkladı.

İşte AK Parti'nin belediye başkan adayları:

  1. Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılıç
  2. Amasya Belediye Başkan Adayı Cafer Özdemir
  3. Antalya Belediye Başkan Adayı Menderes Türel
  4. Ardahan Belediye Başkan AdayıYunus Baydar
  5. Artvin Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocatepe
  6. Bartın Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz
  7. Batman Belediye Başkan Adayı Murat Güneştekin 
  8. Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak
  9. Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay
  10. Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin
  11. Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt
  12. Bursa Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş
  13. Denizli Belediye Başkan Adayı Osman Zolan
  14. Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Cumali Atila
  15. Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü
  16. Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerefoğulları
  17. Erzurum Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen
  18. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin
  19. Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu
  20. Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen
  21. Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim (Vali Yardımcısı)
  22. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Erkoç (Mevcut Başkan)
  23. Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal (Eski Milletvekili)
  24. Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş (Mevcut Başkan)
  25. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç (Melikgazi Belediye Başkanı)
  26. Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı
  27. Kırıklareli Belediye Başkan Adayı Burak Süzülmüş
  28. Kilis Belediye Başkan Adayı Mehmet Abdi Bulut
  29. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın (Bilecik Valisi)
  30. Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan (BattalGazi Belediye Başkanı)
  31. Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı
  32. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir
  33. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler
  34. Rize Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin
  35. Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir
  36. Sinop Belediye Başkan Aayı Ali Çöpçü
  37. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan AdayıZeynel Abidin Beyazgül
  38. Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka
  39. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEstan Özcan
  40. Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 24.11.2018 17:08
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erdoğan ilin belediye başkan adaylarını açıkladı
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Mustafa Çetinkaya 2 saat önce

Artık Kahramanmaraş'a biraz farklı yenilikçi kişiler verin hizmet verecek geliştirecek büyütecek kişiler. Bu yıl çok büyük oy kaybettin Başkan Kahramanmaraş'ı kaybediyosun.

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Ebru 34 dakika önce

Nerede İstanbul

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