Erdoğan 15 Temmuz'da şehit olanlar için canlı yayında Kuran okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde Millet Camii'nde düzenlenen Hatm-i Şerif merasimine katıldı. Erdoğan, darbe girişiminde hayatını kaybedenler için canlı yayında Kuran-ı Kerim okudu.
Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı katıldı.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitleri için Kuran'ı Kerim okuduğu anlara ait görüntüler;
Şu güzelliğe bak ne zaman gorülmüs bu ülkede byle bi başkan işte bu yüzden seni niye sevsinler ki iblisler.Seni gönderen mevlaya kurban olayım...Rabbim sağlık,sıhhat,uzun ömür versin.Rabbim icimizdeki ve dısımizdaki hainler karsisinda muvaffak eylesin
Olması gereken budur acilen ayağa kalk malıyız dünyada mazlum lar bizleri beklerken biz hafta sonu Nerede ızgara yaparızın hesabını yapıyoruz dün öyle bir video izledim kadının sırtında biçoçuk bitane de elinde askerler vurmak için bi yere getirip öldürdüler emin olun bunların hesabı bizden sorulur
Gerçekten başkan ve cumhurbaşkanı olarak gurur duyduğum bir insan satın RTE. Rabnim bu şekilde dinini imanını bilen bi insan nasip etti türk milletinin başına ne kadar dua etsek az bu insan seçilmeseydi eğer Türkiye çok önemli çöküşler yaşayacaktı Allah uzun ömür versin her haliyle örnek bi insan