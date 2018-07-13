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Erdoğan 15 Temmuz'da O Yürüyüşe Katılacak

Son dakika açıklaması geldi. Alınan son dakika bilgilerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da düzenlenecek yürüyüşe katılacak.

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Erdoğan 15 Temmuz'da O Yürüyüşe Katılacak

Son dakika açıklaması geldi. Alınan son dakika bilgilerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da düzenlenecek yürüyüşe katılacak.

13 Temmuz 2018 Cuma 21:39
Erdoğan 15 Temmuz'da O Yürüyüşe Katılacak

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yürüyüşe katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe katılacak.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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ErdoğanSon DakikaHaber15 Temmuz
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