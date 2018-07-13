Erdoğan 15 Temmuz'da O Yürüyüşe Katılacak

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yürüyüşe katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe katılacak.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Son dakika açıklaması geldi. Alınan son dakika bilgilerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da düzenlenecek yürüyüşe katılacak.
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yürüyüşe katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe katılacak.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA