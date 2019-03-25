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Erdem Gül İstiklal Marşı’nı Okumadı!

Cumhuriyet Halk Partisi Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı toplantıda İstiklal Marşı’nın okunduğu esnada marşa eşlik etmedi.

Erdem Gül İstiklal Marşı’nı Okumadı!

Cumhuriyet Halk Partisi Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı toplantıda İstiklal Marşı’nın okunduğu esnada marşa eşlik etmedi.

25 Mart 2019 Pazartesi 07:32
Erdem Gül İstiklal Marşı’nı Okumadı!

Cumhuriyet Halk Partisi Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı toplantıda İstiklal Marşı’nın okunduğu esnada marşa eşlik etmedi.

Sosyal medyada büyük tepki toplayan olaya ilişkin videolar kısa süre içinde binlerce kişi tarafından izlendi.

Konuya ilişkin CHP sessizliğini korurken Cumhurbaşkanı Erdoğan da Erdem Gül’e tepki gösterdi ve şunları söyledi: “CHP İstiklal Marşı'na karşı olan birisiyle oluyor, Erdem Gül. Bunlar bizim bayrağımıza da karşı değil mi? Bunlar bizim bayrağımızı kongrelerinde asmayacak kadar milliyetçi. Bunlarla işbirliği yapıyorsun.”

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