Ensar Aytekin: Bu Atama Bir FETÖ Taktiğidir!

Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in açıklaması şöyle:

1 Temmuz günü Balıkesir’de bir atama yapıldı. Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Recep Kurter, Şehit İlhan Varank Bilim Merkezine müdür yardımcısı olarak atandı. 5 Temmuz günü yapılan incelemede Recep Kurter’in atama şartlarını yerine getirmediği tespit edilerek atama iptal edildi. Bu tam anlamıyla bir rezalettir, kokuşmuşluktur. Milli Eğitim’in atamaları demek ki kapalı kapılar ardında yapılmaktadır. Olay belli ki Milli Eğitim içerisindeki bürokratların ihbarıyla ortaya çıkarılmıştır. Son zamanlarda Balıkesir Milli Eğitim camiasından çok sayıda olay basına yansımaktadır. İl genelinde, iktidarın güdümündeki sendikaya üye olmayan öğretmenlere yapılan baskı, yıldırma haberleri sıklıkla bize ulaşsa da yaşanan bu son olay artık Milli Eğitim Müdürlüğü içinde bir kliğin bir çetenin var olduğunu göstermektedir.

“Balıkesir Milli Eğitim Müdürü Cemaatlerin Etkisi Altında!”

Bir lise müdür yardımcısı, mülakata girmenin zorunlu olduğu bir kuruma, mülakata girmeden atandı. Bu durum kelimenin tam anlamıyla rezalettir. Milli Eğitimi arpalık sistemine çevirme girişimidir. Bu taktikler FETÖ’nün taktikleridir. O zaman abilerin, imamların referansı ile yapılan sınavsız atamalar bugün yine gündeme geliyorsa bu durum öyle üç beş kişi hakkında soruşturma açmakla kapatılacak bir durum değildir. Balıkesir’de Milli Eğitim’den İl Müdürü mü sorumludur yoksa bir sendikanın başkanı ve yöneticileri mi?

Söz konusu sınav için başvuru MEBBİS adlı elektronik ortamda yapılmıştır. Burada beyanın gerçek olma zorunluluğu vardır. Sözde öğretmen etiketi taşıyan ve müdür yardımcılığına kadar yükselen bu kişi gerçek dışı beyanla buraya başvuruda bulunmuştur. Olay sadece bununla da sınırlı değildir. Bu başvuruyu incelemesi gerekenler de ne hikmetse inceleme gereği duymamıştır. Burada organize bir suç şebekesi vardır. Balıkesir Milli Eğitim Müdürü olay ortaya çıkınca atamanın iptal edildiği ve söz konusu kişinin eski okuluna döndüğünü açıklamıştır. Bu kişi resmi belgede usulsüzlük yapmıştır. Öğretmenlik gibi bir mesleğin onuruna leke süren bu kişinin meslekten uzaklaştırılması gerekirken eski okuluna dönmüş olması ise ayrı bir olaydır.

Ayrıca Milli Eğitim Müdürünün olayda üç beş kişiyi öne sürmesi ise sorumluluktan kaçmaktır. Bundan bir ay kadar önce, makamında dini vakıfların temsilcilerini ağırlayan müdür beyin yanındakiler, okul mezuniyet törenlerinin dinimizce uygun olmadığı, ahlaksız davranışların yapıldığını o makamda çekildikleri fotoğrafla kamuoyuna açıklamıştı. O zaman da Milli Eğitim Müdürüne tepkimizi göstermiştik.

Bu olay ise, Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğünde ve il genelindeki Milli Eğitim teşkilatında cemaatlerin vakıfların etkisinin olduğunu göstermektedir. Bu olayın kamuoyuna sızması belli ki Milli Eğitim içerisindeki bir hesaplaşmanın sonucudur. Balıkesir Milli Eğitim Müdürünün bu işte sorumluluğu vardır. Milli Eğitim Bakanının gereğini yapmasına fırsat kalmadan kendisinin istifa etmesi gerekmektedir. Mahiyetindeki müdürden haberi olmayan birinin Balıkesir’de eğitim adına yapacağı hiçbir şey yoktur!

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