Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 27°
orta şiddetli yağmur
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99723
ALTIN
255.676
DOLAR
5.6147
STERLIN
7.0313
EURO
6.3225
KPSS Hazırlığında Olanlar Dikkat
Ünlü Yazara Başörtülüleri Aşağılamaktan Hapis Cezası!
İşte memur ve emeklinin yeni maaşları
Erdoğan'dan kadın üniversitesi açıklaması
Ünlü Oyuncu Tatilde Hayatını Kaybetti!

Engellilere 3600 Ek Gösterge Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi Mecliste!

İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, kamuda görev yapan engellilerin 3600 ek gösterge rakamı üzerinden emekli edilmelerinin sağlanması amacıyla TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi.

Engellilere 3600 Ek Gösterge Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi Mecliste!

İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, kamuda görev yapan engellilerin 3600 ek gösterge rakamı üzerinden emekli edilmelerinin sağlanması amacıyla TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi.

05 Temmuz 2019 Cuma 11:57
Engellilere 3600 Ek Gösterge Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi Mecliste!

İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ın Meclise sunduğu önerge şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

            657 sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.

            Gereğini saygılarımla arz ederim.

   Emine Gülizar EMECAN

 İstanbul Milletvekili

GENEL GEREKÇE

Kamuda görev yapan engelli personeller, engellilik oranları ve prim gün sayılarına göre değişiklik gösteren hizmet sürelerinde en erken 15 en geç ise 20 yılda emekli olmaktadırlar. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda engelli vatandaşlarımız aldıkları emekli maaşları ile geçimlerini sürdürmekte zorlanmaktadırlar. Emeklilik sonrası herhangi bir işte çalışma olanağı da bulunmayan engelli emeklilerimizin, emekli edilirken 3600 ek gösterge rakamı üzerinden emekli edilmeleri ile maaşlarında oluşacak artış, bu vatandaşlarımızın yaşamlarını bir nebze de olsa kolaylaştıracaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Madde ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesine eklenen bir fıkra ile kamuda görev yapan engelli vatandaşlarımızın 3600 ek gösterge üzerinden emekli edilmeleri amaçlanmıştır.

Madde 2- Yürürlük Maddesidir.

Madde 3- Yürütme Maddesidir.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu Kanun kapsamında çalışan engelli personel hakkında,bu Kanuna ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinde belirtilen 3600’den düşük ek gösterge rakamları, 3600 olarak uygulanır.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
engellilere 3600 ek gösterge verilmesi kanun teklifi mecliste
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu'ndan gençlere söz: Elimden geleni yapacağım
İmamoğlu'ndan gençlere söz: Elimden geleni yapacağım
Bülent Arınç: Babacan ve Akşener'e yönelik soruşturmalar hem hukuken hem de siyaseten yanlış
Bülent Arınç: Babacan ve Akşener'e yönelik soruşturmalar hem hukuken hem de siyaseten yanlış
İBB'de ikinci bir talimata kadar alım-satım, ödemeler, ihaleler durduruldu; izinler iptal edildi
İBB'de ikinci bir talimata kadar alım-satım, ödemeler, ihaleler durduruldu; izinler iptal edildi

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim