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"Engellilerden KDV de Alınmasın Teklifi Mecliste"
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"Engellilerden KDV de Alınmasın Teklifi Mecliste"

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal,Döviz artışı nedeniyle fiyatı tırmanışa geçen otomobilleri ÖTV muafiyetiyle bile alamayacak duruma gelen engellilerin KDV’den de muaf tutulması talebiyle Meclis’e kanun teklifi verildi.

"Engellilerden KDV de Alınmasın Teklifi Mecliste"

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal,Döviz artışı nedeniyle fiyatı tırmanışa geçen otomobilleri ÖTV muafiyetiyle bile alamayacak duruma gelen engellilerin KDV’den de muaf tutulması talebiyle Meclis’e kanun teklifi verildi.

07 Temmuz 2019 Pazar 11:00
"Engellilerden KDV de Alınmasın Teklifi Mecliste"

Engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan bireyler, yakınları vasıtasıyla araç alırken ÖTV’den muaf tutuluyor. Ancak döviz kurundaki artış nedeniyle otomobil fiyatları uçtu. Haliyle ÖTV’siz otomobil fiyatları bile engellilerin karşılayamayacağı sınırlara dayandı. CHP’li vekil Mahmut Tanal, engellilerin araç alırken KDV’den de muaf tutulması talebiyle Meclis Başkanlığı’na kanun teklifi sundu.

MEVCUT DÜZENLEME YETERSİZ KALIYOR
CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, engelli vatandaşların araç alırken ÖTV’yle birlikte KDV’den de muaf tutulması talebiyle TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi.

CHP’li Tanal, teklifin gerekçesinde, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7/2-a maddesi ile ağır engelli vatandaşların alacakları araçlarda Özel Tüketim Vergisinden muaf tutulduğunu hatırlatarak, bu durumun engelli ailelerine bir kolaylık sağlamakla birlikte özellikle son yıllarda dövizin beklenmeyen artışı ile birlikte araç liste fiyatlarının engelli bireylerin karşılayamayacağı sınırlara gelmesi nedeniyle mevcut düzenlemenin tek başına yetersiz kaldığını kaydetti.

 Tanal şöyle devam etti: “Mevcut düzenlemeye işlerlik kazandırmak, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal devlet ilkesini günlük pratikte gerçekleştirmek için Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7/2-a maddesindeki şartları saylayarak ÖTV’siz araç almaya hak kazanan engelli ve engelli yakınlarının aynı aracın  KDV’sinden de muaf olması gerekli görülmüştür.”



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