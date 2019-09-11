“Engelliler için gerçekçi bir araştırma yok!”

Yaşadığı zorluklar her geçen gün artan engelli bireylerin sorunlarının araştırılıp çözüm yolu bulunması amacıyla hareket eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) ‘Araştırma Önergesi’ sunan Dr. Şevkin, kimi kaynaklara göre ülke nüfusunda engelli sayısı 5 milyon olarak açıklanırken, kimi verilerin Türkiye’de engellilerin nüfusa oranının yüzde 12.29, 2011 TÜİK verilerine göre ise yüzde 6.6 civarında olduğuna dikkat çekti. Engelliler için 17 yıldan bu yana gerçekçi bir araştırmanın yokluğuna işaret eden Dr. Şevkin, hangi kapsamda, hangi kentlerde kaç engellinin, belediyelerde çalışan kaç engelli olduğunun tam olarak bilinmediğini söyledi. Sağlıklı planlama ve hizmet üretimi için bu bilinmezliğin acilen giderilmesinin önemine dikkat çeken Dr. Şevkin, “Bu görev de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında tüm milletvekillerinindir” dedi.

“ENGELLİLER HER ALANDA SORUN YAŞIYOR”

Türkiye’deki tüm engellilerin, önce şehir yaşamındaki engellerin kaldırılmasını istediğini vurgulayan Dr. Şevkin, araştırma önergesinde şu ifadelere yer verdi:

“Engelliler Anayasal haklarının da talepçisidir. Örneğin görme engellilere oy pusulası olmasına yönelik başvurunun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından reddedildiği bilinmektedir. Şehirlerdeki yüksek kaldırımlardan bina girişleri ve asansörlerin koltuk değneği, baston ve tekerlekli sandalyeye uyumuna, resmi ve sosyal binaların engelliler için uyumsuzluğundan toplu ulaşım araçları, asansörler, basamaklar, tuvaletlerde tüm engel gruplarının dikkate alınarak sesli, kabartmalı ve görsel yönlendiricilerin eksikliğine, işaret dili tercümanından sarı çizgi eksikliğine, sinema, tiyatro, spor, piknik, konser ve kermes gibi organizasyonlarda engellilerin göz ardı edilmesinden engelli yaşam merkezlerinin kısıtlılığına, kendisi ve ailesi yalnızlaşan ağır engellilerin psikolojilerinin düşünülerek merkezi idare ve belediyeler tarafından etkinlikler, projeler geliştirilmesine, engellilerin spor alanlarının artmasından engelli spor kulüplerinin desteklenmesine kadar daha sıralanabilecek bir çok sorun yaşayan engellilerimizin yaşamlarının kolaylaştırılmasına yönelik adımlar için geç kalınmaktadır” diye konuştu.

“MUHTAÇ İNSAN DUYGUSU BİTMELİ”

CHP’li Dr. Şevkin, engellinin muhtaç insan duygusundan kurtulmasının önünü açacak, engelli istihdamını artıracak, yüzde 90 raporu olan engellilerin tüm sağlık hizmetlerinden eşit ve ücretsiz faydalanmasına (engelliler diş tedavisinde ücretsiz faydalanıyorken şu an implant ve diş teli imkanından faydalanamıyor) olanak sunmak ve yukarıda sıraladığı tüm sorunların çözümü adına meclis araştırması açılmasını talep etti.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA