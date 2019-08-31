“Engelli spor kulüplerinin faaliyetleri engelsiz bir şekilde devam etmeli”

Bedensel engelli, görme engelli, özel sporcu ve işitme engelli 33.161 erkek, 9.455 kız olmak üzere toplam lisanslı sayısının 42.616 olduğu bakanlıkça ifade edildiğini hatırlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2018-2019 yılı işitme engelliler spor kulüplerinin ödeneği olmadığı için alt küme futbol maçlarının iptal edildiği doğru mudur? Engelliler spor kulüplerinin faaliyetleri engelsiz bir şekilde devam etmekte midir? Niğde işitme engelliler spor kulübüne sağlanan destek nedir? Hangi yıllarda ayrı ayrı olmak üzere ne kadar bu destek ödemeleri sağlanmıştır? İşitme engelliler spor kulüplerinin, üst lig hariç müsabakaları yeniden ne zaman başlatılacaktır?” şeklindeki sorularına yanıt istedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in yazılı soru önergesini yanıtlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “İşitme Engelliler Futbol Ligi (Süper Lig ve 1 .Lig) müsabakaları her sezon olduğu gibi 2018-2019 sezonunda da sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Sadece 2. lig müsabakaları İşitme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu kararı ile bu yıl yapılmamıştır.

İşitme Engelliler Spor Federasyonu, Bedensel Engelliler Spor "Federasyonu, Görme Engelliler Spor Federasyonu, Özel Sporcular Spor Federasyonu ve Spor Kulüplerinin faaliyetleri aksatılmadan1 devam etmektedir.

Niğde İşitme Engelliler Spor Kulübü, her sezon için mücadele ettiği ligin talimatlarına göre harcırah almaktadır. Bu çerçevede 2016-2018 döneminde toplam 47.940 TL harcırah almıştır. Ayrıca Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında da 13.500 TL nakdi yardım yapılmıştır.

İşitme Engelliler Spor Federasyonu yeni sezon spor faaliyetlerinin planlamasını henüz yapmamıştır” yanıtını verdi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada, “İşitme engelliler 2. LİG’in ödenek yetersizliğinden yapılmadığı biliniyor. Bakan sorumluluğu Federasyona atsa da, spor kulüplerine gereken destek sağlanmamaktadır. Bakan gittiği illerde engelli sporcularla da görüşsün. Deplasmana giden engelli sporcuların, belediyeler destek vermezse konaklamaları dahi sorun oluyor. Bedensel engelli, görme engelli, özel sporcu ve işitme engelli olmak üzere 33.161 erkek, 9.455 kız lisanslı sporcu var. Bu engelli sporcularımızın hiç bir şekilde mağdur edilmeden sportif faaliyetleri bakanlıkça sağlanmalıdır” dedi.

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