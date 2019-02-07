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Engelli, Sözleşmeli ve Ücretli Öğretmenlerin Sorunlarını Bakana Israrla Sordu!

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa ADIGÜZEL, üyesi olduğu Milli Eğitim Komisyonunda söz alarak Bakan Ziya Selçuk’a engelli, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin sıkıntılarını sordu.

Engelli, Sözleşmeli ve Ücretli Öğretmenlerin Sorunlarını Bakana Israrla Sordu!

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa ADIGÜZEL, üyesi olduğu Milli Eğitim Komisyonunda söz alarak Bakan Ziya Selçuk’a engelli, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin sıkıntılarını sordu.

07 Şubat 2019 Perşembe 10:56
Engelli, Sözleşmeli ve Ücretli Öğretmenlerin Sorunlarını Bakana Israrla Sordu!

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa ADIGÜZEL, üyesi olduğu Milli Eğitim Komisyonunda söz alarak Bakan Ziya Selçuk’a engelli, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin sıkıntılarını sordu. Mustafa ADIGÜZEL ayrıca Bakan’a eğitimde vakıf ve derneklerin etkinlik kazanmasını nasıl değerlendirdiğini ve bu konuda Cumhurbaşkanının oğlunun da bir vakfının işin başında olmasından kaynaklı baskı görüp görmediğini sordu. Bakan soruları yanıtsız bırakarak, “Beni de aşan konular var” demekle yetindi.

Komisyon bitiminde cevaplarla yetinmeyen ADIGÜZEL, Bakanın yanına giderek sorularında ısrarcı oldu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 07.02.2019 13:31
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