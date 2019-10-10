“Engelli Öğretmenler Sadaka Değil İş İstiyor”

Ülkemizde engellilerin yaşadığı sorunlara iktidarın duyarsız kaldığını ifade eden Gürer, “10 bine yakın engelli atama bekliyor. Atama bekleyen engelli öğretmenlerle kamu kurum kuruluşlarında boş olan engelli kadrolarının doldurulması gerekiyor. Bir sosyal devletin 10 bin engelliye iş bulamaması hem düşündürücü hem de bence ayıp. Çünkü onlar çalışmak istiyorlar. "Sadaka değil, iş istiyoruz." diye Çalışma Bakanlığının önünde bugün yaptıkları basın açıklamasına milletvekili arkadaşlarımızla gidip biz de destek verdik. İktidarı buradan engellilerin sorununa duyarlı olmaya bir kez daha davet ediyorum” dedi.

“KAMUDA VE ÖZELDE ENGELLİ İSTİHDAMI ARTIRILMALI”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, on bin civarında engellinin iş beklediğini anımsattı. Her gün engelli yurttaşların kendisini aradığını anlatan Gürer, “Atanamayan engelli öğretmenler atama bekliyor. Kamuda dahi engelliler için boş kadrolar var. Kanun teklifi de verdim. Kamuda engelli kotası % 3 den % 6 çıkarılmalıdır” dedi.

Engelli Vatandaşın Mektubu: İşitme ve konuşma engelli oluşumun sahipsizlik olmayacağını ve bu kaderi kendimin yaratmadığını bilmenizi isterim.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’den engelli bir vatandaşın tarafına gönderdiği bir mektuba da dikkat çekti. Engelli vatandaş: “Ben Niğde’de yaşamakta olan işitme ve konuşma engelli bir vatandaşım. Babam, kardeşim de benim gibi işitme ve konuşma engellidir. Annem ise hastadır ve kirada kalmaktayız küçük kardeşim de 1 ay önce fabrikada çalışmakta iken fabrika iflas edip kardeşimi işten çıkardı. 26 yaşındayım ve işsizim 20 yaşından itibaren İŞ-KUR aracılığı ile Niğde Belediyesinde TYP kapsamında işçi olarak 4 defa çalıştım ve son 2 yıldır işsizim. Müracaat ettiğim tüm işlerden ret cevabı aldım, son olarak MEB’in engelli işçi alımı kurasına katıldım ve 21 kişilik asıl listeye seçildim. Fakat mülakatta yazılı sınav olması ve benim işitme ve konuşma engelli ve ilkokul mezunu olmam nedeni ile yazılı sınavı geçemedim ve elendim. Ben hayatım boyunca işaret dili ile iletişim kurdum ve böyle büyüdüm, mülakatta birden önüme yazılı sınav çıkınca ne yapacağımı şaşırdım. Neden bir tercüman görevlendirilmeyip benim hakkım yendi? Belediyenin işçi alımı olduğunda hemen müracaat etmeme rağmen hep eleniyorum. İşitme ve konuşma engelli oluşumun sahipsizlik olmayacağını ve kaderi kendimin yaratmadığını bilmenizi isterim. Çaresizlik içinde cehalete katılmaktan korkarım ve cahil insanların ülkemize ne kadar çok zarar verdiğini sizler daha iyi bilmektesiniz. Her türlü işi yapabilecek kapasitem var. TYP kapsamında 4 defa belediyede çalıştım ama sonrası gelmedi. Niğde Belediyesinde engel durumuna uygun olan bir işe yerleştirilmek istiyorum.”

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