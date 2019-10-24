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Engelli Öğretmen Atamaları Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak atama bekleyen engelli öğretmenlerin sorunlarını dile getirdi.

Engelli Öğretmen Atamaları Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak atama bekleyen engelli öğretmenlerin sorunlarını dile getirdi.

24 Ekim 2019 Perşembe 08:39
Engelli Öğretmen Atamaları Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak atama bekleyen engelli öğretmenlerin sorunlarını dile getirdi.

CHP'li Adıgüzel konuşmasında şunları söyledi;

Kamu kurumlarında engelli kadroları yasal zorunluluk olan yüzde 3'ü bırakın yüzde 2'nin bile altındadır. Hâlbuki toplumda engelli oranı yüzde 6'dır. Ben burada bana gelen bir iletiyi sizinle paylaşmak istiyorum. "Sayın vekilim, bizler uzun bir bekleyişin yorgunuz, bırakmayın elimizi. Ötelenmekten, ihmal edilmekten dolayı hastalıkları ilerleyen arkadaşlarımızın çığlığını duyun, bu yangına bir damla su olun. Başka da sığınacak bir vicdan, güvenecek bir kapımız yok. Gayriümidimiz bir, siz de anlıyor musunuz? Sadece 1.200 engelli öğretmeni mi sığdıramadılar mı okullara? Gittiğimiz her kapıdan geri çevrildik. Kanser tedavisi gören arkadaşlarımız neden başkasına muhtaç olsun ya da tedavisiyle ilgileneceğine neden atama mücadelesi versin? Engelli Öğretmen Atama Platformu Temsilcisi Eylül Güneş."

Engelli memur atamalarında bütçe kısıtı yok, öğretmen ihtiyacı da var; bunu hemen gerçekleştirelim ve artık bu yarayı bir kapatalım istiyorum."

Son Güncelleme: 24.10.2019 09:16
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engelli öğretmen atamaları meclis gündeminde
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