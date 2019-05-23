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“Engelli Maaşı Alanlara Bayram İkramiyesi Verilsin”

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, engelli maaşı alanlara da bayram ikramiyesi verilmesi hakkında TBMM Genel Kurulu’nda konuşma yaptı.

“Engelli Maaşı Alanlara Bayram İkramiyesi Verilsin”

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, engelli maaşı alanlara da bayram ikramiyesi verilmesi hakkında TBMM Genel Kurulu’nda konuşma yaptı.

23 Mayıs 2019 Perşembe 15:28
“Engelli Maaşı Alanlara Bayram İkramiyesi Verilsin”

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, engelli maaşı alanlara da bayram ikramiyesi verilmesi hakkında TBMM Genel Kurulu’nda konuşma yaptı.

Engelli bireylerin sosyal ve ekonomik haklarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayanKeven,

“2018 yılında gerçekleştirilen yasal düzenleme ile emekli maaşı alanlara bayramlarda 1000’er lira ikramiye verilmesi kararlaştırılmıştır. Engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın da ekonomik ve sosyal durumlarını yükseltecek çalışmalara acil hız verilmelidir. Engelli bireylerimiz bizlerin öz kardeşleridir. Herkes bir engelli adayı olarak bu konuda hassas olmalıdır. Yapılacak bir yasal düzenleme ile engelli maaşı alan vatandaşlarımızın da bayram ikramiyesinden yararlanmaları sağlanmalıdır.”

Engelli maaşının insanca yaşam standartlarından uzak olduğunu ifade eden Milletvekili Keven, Sayın Bakan’a çağrıda bulundu.

“480 lira gibi bir engelli aylığıyla geçinmeye çalışan vatandaşlarımıza Ramazan Bayramı öncesi verilecek müjde büyük bir umutla beklenmektedir. Daha önce sunmuş olduğum kanun teklifinin de gerçekleşebilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’a çağrıda bulunuyorum, bu çalışmanın lütfen bayramdan önce yürürlüğe girmesini sağlayın. Engelli vatandaşlarımız bu desteği fazlasıyla hak ediyor.”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 23.05.2019 16:05
Anahtar Kelimeler:
engelli maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilsin
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Türkiye 18 saat önce

Helal olsun sayın vekilim çok güzel konuşmuşsun

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