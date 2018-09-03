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Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, 018 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,90 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,61 artış gerçekleşti.

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Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, 018 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,90 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,61 artış gerçekleşti.

03 Eylül 2018 Pazartesi 09:43
Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,90 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,61 artış gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası beklenti anketinde, Ağustos ayında TÜFE beklentisi % 1.15’e, yıl sonu TÜFE ise % 13.88’den 16.45’e çıkarılmıştı.

Anadolu Aajansı Finans’ın gerçekleştirdiği ankete göre ekonomistler, Ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) % 2,15 artmasını bekliyordu. Ankete katılan ekonomistlerin Ağustos ayı için enflasyon beklentileri en düşük % 1,13, en yüksek % 2,75 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise % 17,95 olarak belirlenmişti. Bir önceki anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisi % 14,64 düzeyinde gerçekleşmişti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 03.09.2018 09:48
Anahtar Kelimeler:
enflasyon rakamları açıklandı
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