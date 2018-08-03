Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı "100 Günlük İcraat Planı"

Doğal gaz erişim imkânı sunulan vatandaş sayısının 63 milyondan 66 milyona yükseltilmesi
Akdeniz’de 1 derin deniz ve 1 sığ deniz sondajına başlanması
Ülkemizin yer altı kaynakları potansiyelinin tespit edilerek ekonomiye kazandırılması
Yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretim kurulu gücünün artırılması
Madenlerimizin ülke sınırlarımız içinde işlenecek şekilde tesis kurulması kaydıyla kıymetli maden sahalarının ihale edilmesi
Üretim yapılmayan kömür sahalarının özel sektör tarafından işletilmesinin sağlanması
Denizlerde hidrokarbon aranması kapsamında; ikinci derin deniz sondaj gemisi alımı için sözleşme imzalanması
Ülkemizin elektrik enerjisi alanındaki ilk milli “Yüksek Gerilim Yüksek Güç Test Laboratuvarı”nın kurulması için sözleşme yapılması
Sürdürülebilir bir doğal gaz arz güvenliğinin sağlanması
Madencilik işlemlerinin elektronik ortamda hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi için e-‐Maden uygulaması tamamlanma oranının %90’a çıkarılması
Borlu Temizlik Ürünü Tesisinin üretim kapasitesinin yıllık 30.000 ton’a çıkarılması
Yerli kömür kaynaklarımızın ekonomiye kazandırılması kapsamında; Eskişehir Alpu’da yaklaşık 1.000 MW kurulu gücünde termik santral kurulması için ihaleye çıkılması
Yurt dışı maden arama ve işletme faaliyetlerinin hızlandırılması
Ülkemizin kaya gazı ve kömür kaynaklı metan gazı üretim potansiyelinin belirlenmesi
Ülkemizin doğal gaz ticaret merkezi olması hedefi kapsamında; EPİAŞ bünyesinde testleri yapılan doğal gaz ticaret platformunun sanal uygulamasının sonlandırılarak gerçek uygulamaya geçilmesi
Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması
2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması
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