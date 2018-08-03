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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı "100 Günlük İcraat Planı"

Bugün açıklanan 100 Günlük icraat planı kapsamında 100 gün süreyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yol haritası belli oldu. İşte detaylar;

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı "100 Günlük İcraat Planı"

Bugün açıklanan 100 Günlük icraat planı kapsamında 100 gün süreyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yol haritası belli oldu. İşte detaylar;

03 Ağustos 2018 Cuma 21:34
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı "100 Günlük İcraat Planı"

Doğal gaz erişim imkânı sunulan vatandaş sayısının 63 milyondan 66 milyona yükseltilmesi

Akdeniz’de 1 derin deniz ve 1 sığ deniz sondajına başlanması

Ülkemizin yer altı kaynakları potansiyelinin tespit edilerek ekonomiye kazandırılması

Yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretim kurulu gücünün artırılması

Madenlerimizin ülke sınırlarımız içinde işlenecek şekilde tesis kurulması kaydıyla kıymetli maden sahalarının ihale edilmesi

Üretim yapılmayan kömür sahalarının özel sektör tarafından işletilmesinin sağlanması

Denizlerde hidrokarbon aranması kapsamında; ikinci derin deniz sondaj gemisi alımı için sözleşme imzalanması

Ülkemizin elektrik enerjisi alanındaki ilk milli “Yüksek Gerilim Yüksek Güç Test Laboratuvarı”nın kurulması için sözleşme yapılması

Sürdürülebilir bir doğal gaz arz güvenliğinin sağlanması

Madencilik işlemlerinin elektronik ortamda hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi için e-­‐Maden uygulaması tamamlanma oranının %90’a çıkarılması

Borlu Temizlik Ürünü Tesisinin üretim kapasitesinin yıllık 30.000 ton’a çıkarılması

Yerli kömür kaynaklarımızın ekonomiye kazandırılması kapsamında; Eskişehir Alpu’da yaklaşık 1.000 MW kurulu gücünde termik santral kurulması için ihaleye çıkılması

Yurt dışı maden arama ve işletme faaliyetlerinin hızlandırılması

Ülkemizin kaya gazı ve kömür kaynaklı metan gazı üretim potansiyelinin belirlenmesi

Ülkemizin doğal gaz ticaret merkezi olması hedefi kapsamında; EPİAŞ bünyesinde testleri yapılan doğal gaz ticaret platformunun sanal uygulamasının sonlandırılarak gerçek uygulamaya geçilmesi

Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması

2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 03.08.2018 22:58
Anahtar Kelimeler:
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı100 Günlük İcraat Planı
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