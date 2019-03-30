Enerji Bakanlığı’ndan Önemli Seçim Açıklaması! 20 Bin Personel!

31 Mart yerel seçimlerde güvenliği sağlamak için binlerce kolluk kuvveti görev alacak ancak bunların yanında güvenliği sağlanması gereken bir diğer alan tartışmasız enerji. Olası elektrik kesintilerinde kaybeden tarafın üzerinde duracağı ve haliyle şüpheleri çekebilecek ve uzunca konuşulacak olması muhtemel. 2014 yılında dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız’ın ‘Trafoya kedi girdi!’ açıklamaları halen akıllarda. Bu söz uzun süre konuşuldu ve binlerce caps yapıldı üzerine.

Bakanlık yine benzer bir sıkıntı yaşamamak adına seçim günü 20 Bin personeli görevlendireceğini açıkladı. Bizzat Bakan Fatih Dönmez’in kontrolünde 20 bin personel seçim güvenliği için uzun soluklu bir mesai harcayacak. Yanı sıra elektrik üretim, iletim, dağıtım ile petrol ve doğal gaz iletim ve depolama hizmetlerinde herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ, BOTAŞ ve elektrik dağıtım şirketleri bünyesinde kriz merkezleri oluşturuldu.

31 Martta tüm bu tedbirlere yönelik koordinasyonu sağlamak üzere de Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan tarafından koordine merkezi oluşturulacak. Elektrik iletiminde TEİAŞ'ın tüm bölge müdürlükleri ile yük tevzi merkezlerinde, EÜAŞ'a ait üretim tesislerinde ve elektrik dağıtım tesislerinde ilgili tüm personel ve yöneticiler seçim günü görev başında ve kriz merkezleri ile irtibat halinde olacak. Diğer iletişim imkanlarına ilave olarak, kriz merkezleri ve ilgili kuruluşların merkez - taşra birimleri ile ihtiyaç halinde canlı görüşme gerçekleştirilebilecek.

Özellikle seçim kurullarının bulunduğu lokasyonlarda elektrik dağıtım şebekelerinin kontrollerinin ve onarımlarının yapıldığı olası bir arızaya yer vermemek adına Bakanlığın uzun süren bir çalışmayla riski en aza indirdiği belirtildi. Seçim günü meydana gelebilecek olası arızalara en kısa sürede müdahale edileceği ve hiçbir şüpheye yer verilmeyeceği açıklandı.

Bakanlığın geçmiş yıllarda yaşanan aksaklıklara izin vermeyeceği ve seçimin güvenliğini sağlayacağı anlaşılan açıklamada seçimlerin demokratik ve halkın iradesine saygılı bir ortamda gerçeklemesi için çalışılacağı bekleniyor.