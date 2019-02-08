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Enerji Bakanı'ndan Flaş Kadro Müjdesi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trakya bölgesinde doğalgaz bulunduğunu açıkladı. "İstanbul Batı Çeltik ve Tekirdağ Kapaklı Sahalarında doğalgaz keşfedildi" diyen Dönmez, pazartesi günü sahayı incelemeye gideceklerini bildirirken 2400 maden işçisinin kadro işlemlerinin tamamlanacağı müjdesini verdi.

Enerji Bakanı'ndan Flaş Kadro Müjdesi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trakya bölgesinde doğalgaz bulunduğunu açıkladı. "İstanbul Batı Çeltik ve Tekirdağ Kapaklı Sahalarında doğalgaz keşfedildi" diyen Dönmez, pazartesi günü sahayı incelemeye gideceklerini bildirirken 2400 maden işçisinin kadro işlemlerinin tamamlanacağı müjdesini verdi.

08 Şubat 2019 Cuma 11:54
Enerji Bakanı'ndan Flaş Kadro Müjdesi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trakya bölgesinde doğalgaz bulunduğunu açıkladı. "İstanbul Batı Çeltik ve Tekirdağ Kapaklı Sahalarında doğalgaz keşfedildi" diyen Dönmez, pazartesi günü sahayı incelemeye gideceklerini bildirirken 2400 maden işçisinin kadro işlemlerinin tamamlanacağı müjdesini verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trakya çevresinde doğalgaz bulunduğunu açıkladı.

TRT Haber'e konuşan Dönmez "İstanbul Batı Çeltik ve Tekirdağ Kapaklı sahalarında doğalgaz keşfedildi. Pazartesi günü sahayı incelemeye gideceğiz" dedi.

Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında indirim olup olmayacağına ilişkin konuşan Dönmez, "Bugünden bir şey söylemek zor. Şundan vatandaşlarımız emin olsun maliyetlerdeki iyileştirmeler, azalmalar anında faturalara yansıtılacak. Yılbaşında petrol ve kur fiyatlarındaki düşüşlere paralel maliyet düşüşleri yaşandığından dolayı elektrik ve doğalgazda indirim yapılmış oldu. İlerleyen dönemlerde de maliyet düşüşleri olursa fiyatlara yansıyacaktır" dedi.

'2 BİN 400 MADEN İŞÇİSİNİN KADRO İŞLEMLERİ TAMAMLANACAK'

Bakan Dönmez, 7 maden sahasının devriyle birlikte kömür üretiminde artış yaşanacağını söyledi. Bir ay içinde 2400 işçinin kadro işlemlerinin tamamlanacağını belirten Dönmez, Türkiye Talkömürü Kurumu'nun mart ayında kurayla işçi alımı yapacağını bildirdi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 08.02.2019 12:48
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