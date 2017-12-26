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En Kapsamlı Seçim Anketi Sonuçları Açıklandı: AK Parti ve CHP'ye Şok

İYİ Partinin kurulmasının ardından kamuoyu araştırması yapan şirketler, yeni sonuçları açıklandı. Yarın seçim olsa kime oy verirsiniz? soruna göre yapılan anketin sonuçları ise çarpıcı.

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En Kapsamlı Seçim Anketi Sonuçları Açıklandı: AK Parti ve CHP'ye Şok

İYİ Partinin kurulmasının ardından kamuoyu araştırması yapan şirketler, yeni sonuçları açıklandı. Yarın seçim olsa kime oy verirsiniz? soruna göre yapılan anketin sonuçları ise çarpıcı.

26 Aralık 2017 Salı 16:40
En Kapsamlı Seçim Anketi Sonuçları Açıklandı: AK Parti ve CHP'ye Şok

16 Nisan'da yapılan referandum halk oylamasında sonunca yakın tahmin vererek dikkatleri üzerine çeken Akdeniz Anket ve Araştırma, 1-15 Aralık tarihleri arasında yeni bir anket yaptı.

Yapılan ankette 40 bin 800 kişiye telefon, online ve yüz yüze yöntemi ile ‘Genel Seçim ve Devlet Başkanlığı Seçim’i anketi yapıldı ve hangi partiye ve kişiye oy vereceksiniz sorusu soruldu. Anket sonuçları birbirinden çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı.

Buna göre AK Parti ve CHP'nin oylarında ciddi gerileme olduğu görülüyor. Öte yandan İYİ Parti'nin barajın altında olduğu görülüyor. Anket sonucuna göre oy dağılımı şu şekilde;

AK PARTİ'NİN OY ORANI: YÜZDE 45.8

CHP'NİN OY ORANI: YÜZDE 22.5

MHP'NİN OY ORANI: YÜZDE 12.7

HDP'NİN OY ORANI: YÜZDE 10.3

İYİ PARTİ'NİN OY ORANI: YÜZDE 8.7

Anket Şirketi Sahibinden Açıklama

Akdeniz Anket ve Araştırma'nın sahibi Mehmet Turaçcı bu anket sonuçları ile ilgili yaptığ ıaçıklamada, 2019'da yapılacak olan devlet başkanlığı seçimi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:  “Kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan’a oy veririm diyen yüzde 50.7'lik bir kitle var. Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet başkanlığı seçimini ilk turda kazanma ihtimali çok yüksek. İlk turda Erdoğan seçilebilir"

Son Anketler

İstanbul Ekonomi Araştırma Şirketi tarafından geçtiğimiz ay yapılan ankette şu sonuçlar çıkmıştı:

İstanbul Ekonomi Araştırma Şirketi tarafındna yapılan anketin sonucuna göre AK Parti'nin oy oranı yüzde 41.5.

Ankete göre ana muhalefet partisi CHP'nin oy oranı ise 16.8 olarak gözüküyor...

Barajın üstünde görünen üçüncü parti HDP'nin oy oranı ise yüzde 10.8 olduğu belirtildi.

Baraj üstünde gözüken son parti ise Türk siyasi hayatına en son giren Meral Akşener'in İYİ Parti'si... Parti'nin oy oranı 10.7 olarak açıklandı.

Devlet Bahçeli'nin "baraj düşürülsün" çıkışının konuşulduğu dönemde anket sonuçlarına göre MHP'nin oy oranı barajın çok altında gözüküyor. MHP'nin oy oranı yüzde 6.3 seviyesinde.

İstanbul Ekonomi Araştırma'nın anketine göre kararsızlar yüzde 7,5, "Oy vermem" diyenler yüzde 5,0, Saadet Partisi ise yüzde 1.0 olarak açıklandı.

Kpsscafe.com.tr | Ankara

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