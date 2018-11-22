"Emeklilikte Yaşa Takılanların Sorunları Acilen Çözülmelidir"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya Emeklilikte Yaşa Takılanların sorunları ile ilgili TBMM Genel Kurulu'nda konuştu.

"Emeklilikte yaşa takılanlar sorunu da vatandaşlarımızın öncelikli olarak çözüm beklediği konuların başında gelmektedir. Milyonlarca vatandaşımızın sigortalılık süresini ve prim gün sayısını doldurmuş olmalarına rağmen emekli edilmemesi ülkemizin kanayan bir yarası hâline gelmiştir. Konuyu TBMM Genel Kurulu’nda bir kez daha gündeme getirdim. Takipçisiyiz." diyen Ahmet Kaya'nın konuşması şöyle;

"Ülkemizin ve milletimizin önemli ve öncelikli sorunları çözüm beklerken iktidar partisi tarafından Meclis gündemine taşınan konuların vatandaşlarımızın talep ve beklentilerinin çok uzağında kaldığını görüyoruz.

Emeklilikte yaşa takılanlar sorunu da vatandaşlarımızın öncelikli olarak çözüm beklediği konuların başında gelmektedir. Milyonlarca vatandaşımızın sigortalılık süresini ve prim gün sayısını doldurmuş olmalarına rağmen emekli edilmemesi ülkemizin kanayan bir yarası hâline gelmiştir. Her seçim döneminde iktidarıyla muhalefetiyle çözüm sözü verilen emeklilikte yaşa takılanlar sorunu artık ve acilen çözülmelidir. Analarının ak sütü gibi hak ettikleri emeklilik hakları vatandaşlarımıza verilmelidir. Bu hakkı vermeyenler kazanılmış bir hakkın gasbedilmesi vebalini omuzlarında taşımaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu sorun çözülünceye kadar gündemde tutmaya devam edeceğiz. Milletimizin bu haklı talebini unutturmayacağız, unutturulmasına da izin vermeyeceğiz. Bunu böyle bilin istiyoruz."

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