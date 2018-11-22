Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

"Emeklilikte Yaşa Takılanların Sorunları Acilen Çözülmelidir"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya Emeklilikte Yaşa Takılanların sorunları ile ilgili TBMM Genel Kurulu'nda konuştu.

"Emeklilikte Yaşa Takılanların Sorunları Acilen Çözülmelidir"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya Emeklilikte Yaşa Takılanların sorunları ile ilgili TBMM Genel Kurulu'nda konuştu.

22 Kasım 2018 Perşembe 10:40
"Emeklilikte Yaşa Takılanların Sorunları Acilen Çözülmelidir"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya Emeklilikte Yaşa Takılanların sorunları ile ilgili TBMM Genel Kurulu'nda konuştu.

"Emeklilikte yaşa takılanlar sorunu da vatandaşlarımızın öncelikli olarak çözüm beklediği konuların başında gelmektedir. Milyonlarca vatandaşımızın sigortalılık süresini ve prim gün sayısını doldurmuş olmalarına rağmen emekli edilmemesi ülkemizin kanayan bir yarası hâline gelmiştir. Konuyu TBMM Genel Kurulu’nda bir kez daha gündeme getirdim. Takipçisiyiz." diyen Ahmet Kaya'nın konuşması şöyle;

"Ülkemizin ve milletimizin önemli ve öncelikli sorunları çözüm beklerken iktidar partisi tarafından Meclis gündemine taşınan konuların vatandaşlarımızın talep ve beklentilerinin çok uzağında kaldığını görüyoruz.

Emeklilikte yaşa takılanlar sorunu da vatandaşlarımızın öncelikli olarak çözüm beklediği konuların başında gelmektedir. Milyonlarca vatandaşımızın sigortalılık süresini ve prim gün sayısını doldurmuş olmalarına rağmen emekli edilmemesi ülkemizin kanayan bir yarası hâline gelmiştir. Her seçim döneminde iktidarıyla muhalefetiyle çözüm sözü verilen emeklilikte yaşa takılanlar sorunu artık ve acilen çözülmelidir. Analarının ak sütü gibi hak ettikleri emeklilik hakları vatandaşlarımıza verilmelidir. Bu hakkı vermeyenler kazanılmış bir hakkın gasbedilmesi vebalini omuzlarında taşımaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu sorun çözülünceye kadar gündemde tutmaya devam edeceğiz. Milletimizin bu haklı talebini unutturmayacağız, unutturulmasına da izin vermeyeceğiz. Bunu böyle bilin istiyoruz."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 22.11.2018 12:43
Anahtar Kelimeler:
emeklilikte yaşa takılanların sorunları acilen çözülmelidir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Att 2 saat önce

Yaşa takılsa nolcak ki emekliliği gelenler emekli olmuyor ki.Neden..yaşam zor hayat pahalı.Emekli olunsun gençler e istihdam açılsın.Biz ne zaman kendi işimizi yapip çalışıp emekli olcaz..ÖNCE HAYAT ŞARTLARI DUZELTILSIN.emekli olanlar emekliligini yaşasın bizde calismayi

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
CHP'den Mahkumlara Af Açıklaması!
CHP'den Mahkumlara Af Açıklaması!
TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Varolan Meslekler Ortadan Kalkacak
TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Varolan Meslekler Ortadan Kalkacak
İşçilerin 3 Bin Lira Maaşla Çalıştığı Kurum Kapatılıyor mu?
İşçilerin 3 Bin Lira Maaşla Çalıştığı Kurum Kapatılıyor mu?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim