Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Kanun Teklifi Meclis'te Kabul Edilecek mi?

24 Haziran seçimlerinden sonra CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP harekete geçerek seçim beyannamelerinde bulunan vaatler kapsamında özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için kanun teklifleri hazırlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundular.

TÜM PARTİLER DESTEK VERİYOR!

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konuyla ilgili gelişmeleri, soru önergelerini ve kanun tekliflerini takip ediyor. AKP'nin 24 Haziran seçimlerinde TBMM'deki yasa çıkarma çoğunluğunu kaybetmesinden sonra, Meclis'te bir ilk yaşanması söz konusu; Seçimlere AKP ile ittifak içinde giren MHP, Ak Parti'nin EYT konusuna sıcak bakmamasına rağmen TBMM'ye "Emeklilikte yaşa takılanlarla" ilgili kanun teklifini verdi. Emeklilikte Yaşa Takılanların sorunlarının çözümü için, Meclis'te AKP dışındaki tüm partiler açık çağrı ve destek veriyorlar.

GENEL KURUL'DA OYLANACAK!

TBMM’de halen görev yapan 596 milletvekilinden 290’ı AK Parti milletvekili olarak görev yapıyor. Bu da AKP dışındaki diğer partilerin milletvekilil sayısı EYT kanun teklifini Meclis'ten geçirmeye yetiyor. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Arzu Erdem’in, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin talimatıyla verdiği Emeklilikte Yaşa takılanların (EYT) durumuyla ilgili kanun teklifiyle birlikte, CHP’li Gürsel Tekin’in ve HDP’lilerin verdikleri aynı konudaki toplam 5 yasa teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderildi. Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra teklifin Genel Kurul’da önümüzdeki günlerde oylanması bekleniyor.

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