Emeklilikte Yaşa Takılanlar'dan (EYT) 31 Mart yerel seçim manifestosu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği bir manifesto yayınlayarak, haklarının verilmediğini ve seçimde buna göre oy kullanacaklarını içeren bir bildiri yayınladı. Akşam saatlerine bomba gibi düşen bu haberin detayları ve işte o manifesto:

Uzun zamandan beridir gerek yaptığımız toplantılarımızla, gerek sosyal medya üzerinden, gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisindeki görüşmelerimiz ile verdiğimiz mücadelelerimizin akabinde, ülkemizde bir kez daha yerel seçim gerçekleşecek.

Bizler, her seçim döneminde tüm siyasi partilerin gündeminde olmuş, vaad olarak beyannamelerinde yer almış, mağduriyeti açık bir şekilde dile getirilmiş, fakat bir türlü çözüme kavuşturulamamış, sorunlarıyla baş başa bırakılmış Türkiye Cumhuriyeti’nin öz evlatlarıyız.

Geçmiş yıllarda grup ve platform olarak sürdürdüğümüz mücadelemizin amacı, 08.09.1999 yılı 4447 sayılı yasanın iptali ve ABO oranlarının eski seviyelere getirilmesidir. 2015 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin yasaları çerçevesinde kurulan EYT SYD Derneği, haklı davamızın mücadelesini sürdüren legal bir Sivil Toplum kuruluşudur.

Bizler, yaptığımız bütün toplantıları yasalara uygun olarak gerçekleştirirken, her söylemimizde hiçbir siyasi ideoloji veyahut partiyle alakamızın olmadığımızı, olamayacağını, ideolojik hesaplaşmaların içerisinde asla bulunmayacağımızı, eylem ya da protesto yapmayacağımızı ve içimizdeki mağdurların tüm siyasi partilerin potansiyel seçmeni olduğunu açıkça ifade ettik.

Aramızdaki mesafeleri kısaltmak isteyenlere bizim kollarımızın her daim açık olduğunun da altını çizdik. Kapılarımızın aralık olduğunu ve o kapının aralığından, gün ışığı gibi süzülecek bir müjdenin gelmesini beklediğimizi söyledik. Umudumuzu ve mücadelemizi sonuna kadar sürdürmekte kararlı olduğumuzu beyan ettik, ve hâlâ da milyonlarca kişinin beklentisine sessiz kalınamayacağı düşüncemizde ısrarcıyız.

Bizler sadece hak edilmişin peşindeyiz ve emeğimizin, alın terimizin davasını savunmak boynumuzun borcudur.

Bununla birlikte yaklaşan seçim sürecinde Türk Milleti olarak yerel yönetimler için oy kullanacağız ve ikaz ve tepkimizi sadece bu yolla dile getirebilme şansına da sahip olacağız.

Açıkça ifade ediyoruz ki, bize yakışan en güzel tepki demokratik hakkımızı kullanırken; sandıkta tercihimizi, bizi dinleyen, anlayan ve yanımızda duranlardan yana kullanmamız olacaktır.

Söz hakkımızı elde etmemiz için seçime mutlaka katılım sağlamamız ve oylarımızı geçerli şekilde kullanmamız gerekmektedir ve bu hususta aşırı ihtimam gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyoruz.

Tarihimizin en kapsamlı ve demokratik hak arayışında, birlik ve beraberlik içinde, gerek sosyal medyada gerekse sahada bizimle beraber olup emek harcayan, varlıklarıyla buradayız diye haykıran, el ele, yan yana, gönül gönüle âdeta yumak olan tüm kardeşlerimize, sonsuz teşekkürler ediyoruz ve her birine sonsuz minnettarız.

Çünkü:

Bu, tarihe not düşülecek ve demokrasiye örnek teşkil edecek bir davranıştır. Ayrıca Mecliste haklı davamızın dile getiren vekillerimize, bize desteğini esirgemeyen basına, yazar ve gazetecilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Sonuç ne olursa olsun mağlup sayılamayacağımızı cümle âlem bilmelidir. Bizler ümidimizi asla kaybetmeyeceğiz, başımızı her daim dik tutarak mücadelemizi sürdürürken yılmayacağız, yorulmayacağız ve bıkmayacağız ve tek yürek halinde sonuç alana kadar bir arada olacağız. KAMU OYUNA BİLDİRİRİZ.