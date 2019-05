"Emeklilikte Yaşa Takılanlar bir kez daha alanlarda"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’ye verdiği kanun teklifinin AKP oyları ile ret edildiğini belirterek, “1999 yılında çıkarılan ve geriye doğru işletilen kanun, 2006 yılında AKP iktidarı döneminde yapılan düzenleme ile “mezarda emeklilik” uygulamasına dönüştürüldü ve prim ve gün sayısını doldurmuş olsa dahi 65 yaştan önce emekliliğin önü kesildi. Primini ödemiş, gününü doldurmuş, emekli maaşını hak etmiş kişi için yaş düzenlemesi getirmek onu işsiz kaldığında yoksulluk ve sağlık hizmetlerinden mahrumiyete taşıyor. Hayatının en verimli döneminde çalışıp emekli olmayı hayal eden bu insanlar, emekli olamadığı ve işini kaybettiğinde de yaşlısın diye iş verilmediğinde çaresizlikleri artıyor. EYT’liler sadece hak ettiklerini istiyorlar. EYT’lilere reva görülen yaklaşım, sosyal devlet anlayışı ile örtüşmüyor. Mutlaka sorunu giderecek düzenleme bir an önce sağlanmalıdır” dedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çalışan tüm kesimlerin yanı ısıra, işsizlerin artığı bir dönemde, EYT’lilerin Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği öncülüğünde İstanbul buluşması ile seslerini bir kez daha duyuracaklarını söyledi. Gürer, il il yapılan il buluşmaları, Görkemli Ankara ve İstanbul/Maltepe buluşmalarından sonra milyonlarca emekçinin İstanbul Yenikapı’da seslerini bir kez daha iktidara duyurmak istediklerini ifade ederek, “26 Mayıs 2019 Pazar günü Yenikapı’da EYT’liler ile Aylık Bağlama Oranı Mağdurları, Çıraklık ve Stajyerlik Mağdurları, SGK öncesi doğum borçlanması isteyenler, intibak yasası mağdurları, kıdemime dokunma diyenler, taşeronda kalanlar, eğitim ve sağlık mezunu olup atanamayanlar, Kamuda çalışan kiralık araç şoförleri, Hastane Bilgi İşlemciler, görüntüleme merkezi çalışanları, BAĞ-KUR prim borçları nedeniyle emekli olamayanlar, işsizler, KİT ve BİT’lerde çalışıp kadro verilmeyenler, Üniversite mezunu olup özlük hakları verilmeyen işçiler, mağdur tüm kesimler EYT’lilerle dayanışma içinde olmak için orada olacaklardır. Emeğin ve hak mücadelesinin her kesimin dayanışması ile aşılması olasıdır. AKP’nin; işçi, işsiz, memur, çiftçi, esnaf ve emeklinin sorunlarına olan duyarsızlığı, milyonların yankılanan sesi ile çözüme ulaşacaktır. Herkes büyük buluşmaya katılmalı ve tüm siyasi partiler birlikte bir an önce çalışanların sorunlarına çözüm üretecek birlikteliği sağlamalıdır. CHP olarak emeğin ve emekçinin her sorununun çözümünden yanayız ve kanun tekliflerimizi meclise verdik” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer SGK oluşumu öncesi BAĞKUR prim ödeyen ancak prim borçlanmasına da uğrayan mağdurların prim eksikliklerini gidermek istediğini, buna karşın kredi temininde sorun yaşadığını bu yönde iktidarın destekleyici düzenleme yapması gerektiğini ifade etti. Gürer konuşmasında şöyle dedi. “BAĞ-KUR prim borçlarından dolayı emekli olamayanlar vardır. Prim borçlarını ödemek için bankalara başvuranlara ağır şartlar ileri sürülmekte, kredi almamaktadırlar. Prim ödemek isteyen BAĞ-KUR'lular için kredi temin kolaylığı sağlanmalı, prim borcu nedeniyle işsiz olan, sağlık hizmetinden dahi yararlanamayan BAĞ-KUR'lulara bu destek verilmelidir” dedi.

