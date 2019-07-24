"Emeklilerin aldığı zam hazine desteği içinde eriyor"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Burcu Köksal, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

1000 TL'NİN ALTINDA MAAŞ ALAN 130 BİN EMEKLİ VAR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre 1000 TL’nin altında emekli maaşı alan 130 bin civarında emekli bulunduğunu belirten Milletvekili Köksal, "Bu vatandaşlarımız için Ocak ayında yapılan düzenlemeyle maaşlarının 1000 TL’nin altına düşmemesi ve aradaki farkın hazine tarafından karşılanması uygulamasına geçildi. Ancak bu emeklilere "taban emekli maaşını" artırmak yerine 1000 TL sınırını getirerek daha düşük zam verilmesi gerçek maaşlar 1000 TL’nin üstüne çıkana kadar zamlardan yararlandırılmaması yoluna gidildi." dedi.

EMEKLİ İÇİN DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK, ADALETSİZLİK DÜZELTİLECEK Mİ?

Emeklilerin aldıkları zammın hazine desteğinin içinde eriyeceğini kaydeden Köksal, Bakan Selçuk'a önergesinde şu soruları yöneltti:

"Örneğin 800 TL emekli maaşı alan vatandaşımıza 200 TL hazine desteği sağlanırken Temmuz zammıyla bu emeklilerin maaşı 840 TL’ye çıktı fakat hazine desteği 160 TL’de kaldı yani bu emekliler için değişen bir şey olmadı. Onlar yine 1000 TL almaya devam edecekler. Aldıkları zam hazine desteğinin içinde eriyecek bu adaletsizlikle ilgili bakanlığınızca bir çalışma yapmayı ve bu durumu düzeltmeyi düşünüyor musunuz ?"

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