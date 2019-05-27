"Emeklilerimizin Bayram İkramiyesi 1200 TL Olsun"

Cumhuriyet Halkk Partisi Hatay Milletvekili Serkan Topal, Emeklilere ödenen Bayram İkramiyesinin enflasyona yenik düştüğünü ifade etti. Serkan Topal’ın TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşma şöyle:

“Emeklilere ödenen bin TL bayram ikramiyesiyle geçen yıl 250 dolar alınıyordu. Bugün ödeme yapılsa bin TL ile sadece 163 dolar alınabilir. Yani bir yılda ekonomiyi getirdiğiniz noktayı maalesef hepimiz görüyoruz. Bir yılda bin TL ikramiyenin değer kaybı 526 TL, yani iki ikramiyenin birisi enflasyona yenik düştü.

Şimdi buradan çağrı yapıyorum: Emeklilerin ikramiyesini hiç olmazsa enflasyon oranında güncelleyelim. Yüzde 20 enflasyon diyorsunuz, öyleyse en az 1.200 TL'ye çıkaralım. Bu gidişle emeklimiz önümüzdeki yıl bin TL'ye sadece kolonya ve şeker alabilecek. Bir an önce bu güncellemeyi yapalım ve bayramda emeklimiz mağdur olmasın.”

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