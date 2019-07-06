"Emekliler Enflasyona Ezdiriliyor!"

Süllü, Atatürk’ün 28 Haziran 1927’de askerlik görevinden emekli olması ve ilk emekli aylığını 4 Temmuz tarihinde alması nedeniyle 28 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında kutlanan Emekliler Haftası,vesilesi ile emeklilerin sorunları meclise taşıdı. Konuşmasında Atatürk’ün “Bir milletin emeklilerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte çok güçlüyken tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi olmayan bir milletin geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur.’ sözlerini hatırlatan Süllü, Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün önemini ortaya koyduğu emeklilerimizin günümüzde haftalarını kutlayacağımız yaşam koşullarından çok uzak olduğunu söyledi.

Emeklilerimizin 8 milyonunun açlık sınırı, 4 milyonunun yoksulluk sınırı altında aylık aldığını; 5 milyon emeklinin ikinci bir işte çalıştığı ya da iş aradığını aktaran Süllü, açıklanan SGK ve BAĞKUR emeklilerine yüzde 5, memur emeklilerine yüzde 6 zammın onca yıl hakkıyla hizmet etmiş emeklilerimizin hak ettiği yaşam koşullarını sağlamayacağını vurguladı.

Emeklilerin enflasyona ezdirilmemesi için, zamlarda TÜFE yerine seyyanen hesaplama, sağlıkta katkı payından muaf tutulma, ek ödeme oranlarının artırılması ve 2000 yılı sonrası emeklilerin intibaklarının yapılması gibi haklı taleplerinin acilen ele alınmasını isteyen Dr. Jale Nur Süllü “Emeklilerimizin sesini duyarak çözüm bekleyen sorunları derhal ele alınmalı ve hak ettikleri yaşam koşullarına kavuşmaları sağlanmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak emeklilerimizin sorunlarının çözüme kavuşması için bugüne kadar verdiğimiz mücadeleye devam edeceğiz.” dedi.

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