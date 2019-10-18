Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 20°
sağanak
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
98415
ALTIN
277.924
DOLAR
5.7824
STERLIN
7.4622
EURO
6.4409

Emekli, memur, EYT'li milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu...

Türkiye'de yaşayan herkesi çok yakından ilgilendiren 2020 bütçesi Meclis'e sunuldu. Emekli aylıkları için 365.9 milyar lira , sosyal yardımlar için ise 69.5 milyarlık kaynak ayrıldı. 60 bin memur alımı yapılacak. EYT'liler ile ilgili ise bütçede bir kaynak yok.

Emekli, memur, EYT'li milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu...

Türkiye'de yaşayan herkesi çok yakından ilgilendiren 2020 bütçesi Meclis'e sunuldu. Emekli aylıkları için 365.9 milyar lira , sosyal yardımlar için ise 69.5 milyarlık kaynak ayrıldı. 60 bin memur alımı yapılacak. EYT'liler ile ilgili ise bütçede bir kaynak yok.

18 Ekim 2019 Cuma 08:10
Emekli, memur, EYT'li milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu...

Emekli, memur, EYT'li milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Meclis'e sunuldu. 2020'de ekonomide yüzde 5 büyüme öngörülüyor. İstihdamda 1 milyon 52 bin artış bekleniyor. Bütçeden 176,1 milyar lira eğitime ayrıldı. Taşımalı eğitim ve yemek yardımı için 4,5 milyar lira, engelli bireylerin eğitimi için 3,7 milyar lira, destekleme ve yetiştirme kursları için 1,8 milyar lira, özel okul eğitim ve öğretim desteği için 804 milyon lira, pansiyon desteği için 1,2 milyar lira, birinci öğretim ve açık öğretim harç desteği için 600 milyon lira ve ücretsiz kitap desteği için 1,3 milyar lira kaynak ayrıldı. Sağlığa 188,6 milyar lira kaynak sağlanacak.

Kamuya 60 bin personel alınacak, 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "2020'de kamuya 60 bin yeni personel alınması öngörüsü yapıldı ama ihtiyaçlar çerçevesinde yıl içinde bu hususta gerekli çalışmalar ayrıca yapılacaktır" diye konuştu. 

"Sosyal harcamalar için 69,5 milyar lira kaynak"

Sosyal yardım programlarını çeşitlendirdiklerini anlatan Ağbal, "Bu  kapsamda 2020 yılı bütçemizde sosyal harcamalar için ayırdığımız kaynak miktarı  69,5 milyar liraya çıktı. 2020'de ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık  hizmetlerinden ücretsiz şekilde faydalanmaları için sosyal güvenlik kurumuna  yapılan transferleri 13,4 milyar liraya çıkarıyoruz. Yine 65 yaş üstü ve engelli  aylıkları için bütçeden 11,6 milyar lira kaynak ayırıyoruz." ifadelerini  kullandı.

 Engelli vatandaşların evde bakım hizmetleri için de söz konusu dönemde  9,4 milyar liralık kaynak ayırdıkları bilgisini veren Ağbal, bu yıl içinde  başlatılan yoksul ailelere elektrik tüketim desteğinin 1,8 milyar lirayı  bulduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal,  2018 yılı bütçesinde savunma ve güvenliğe ayırılan kaynaklarda önemli bir artışa  gidildiğini belirterek, "Aynı yaklaşıma devam ederek 2020 yılında da savunma ve  güvenlik için bütçeden 141,1 milyar lira kaynak ayırıyoruz." dedi. 

Naci Ağbal, "Bütçeden kamu personeline  333,9 milyar lira, emekli aylıkları için 365,9 milyar lira kaynak ayırdık.  Böylelikle genel devlet bütçesinden hem kamu çalışanlarımız hem de emeklilere  yapılan ödemelerin toplam tutarı 700 milyar lirayı geçmiş olacak" dedi. 

Ağbal, yurt içi tasarrufların artırılması konusunda, gelecek yıl  Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) için bütçeden 5,1 milyar liralık kaynak  ayrıldığını ve katılımcı sayısının 6,8 milyon kişiye, devlet katkısıyla birlikte  biriken fon tutarının da 108,8 milyar liraya ulaştığını aktardı.

Emeklilikte yaşa takılanlar

Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." dedi. EYT ile ilgili hükümet bir çalışma olmadığını açıklamıştı. 

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 18.10.2019 15:20
Anahtar Kelimeler:
emekli memur eyt li milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor meclis e sunuldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG'nin serbest bıraktığı DAEŞ'li sayısı 750, TSK 195 tanesini yakaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG'nin serbest bıraktığı DAEŞ'li sayısı 750, TSK 195 tanesini yakaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a mektup yanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a mektup yanıtı
EYT yasası için milyonları üzen haber geldi! İşte detaylar
EYT yasası için milyonları üzen haber geldi! İşte detaylar

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim